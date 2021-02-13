Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 12 şüpheli itirafçı oldu

VAKA VE HASTA SAYISI DÜNE GÖRE AZ OLSA YÜKSELDİ Türkiye'de son 24 saatte 129 bin 630 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 763 kişinin testi pozitif çıktı, 97 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1250 oldu, 8 bin 108 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 461 bin 204'e yükseldi.