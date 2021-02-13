Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 12 şüpheli itirafçı oldu
Balıkesir merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sivil mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 12 zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı.
|13 Şubat 2021 12:08
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Balıkesir, Adıyaman, Bursa, Kahramanmaraş, Manisa ve Mardin'de eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediklerini belirterek itirafçı oldu. Şüpheliler, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Dursunbey Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün sivil mahrem yapılanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 13 zanlı hakkında yakalama kararı çıkartılmış, 9 Şubat'ta düzenlenen operasyonla şüphelilerden 12'si gözaltına almıştı.
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