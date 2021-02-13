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Karaman'daki köy okullarında yüz yüze eğitim olmayacak

Karaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu aldığı kararla ikinci bir karara göre Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda yüz yüze eğitim yapılmamasını istedi
 13 Şubat 2021 12:09
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Karaman'daki köy okullarında yüz yüze eğitim olmayacak

Karaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu aldığı kararla ikinci bir karara göre Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda yüz yüze eğitim yapılmamasını istedi.

İşte Karaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 11.02.2021 tarihli ve 03 Numaralı Kararı

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karaman İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Mehmet Alpaslan IŞIK Başkanlığında, aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin katılımı ile Valilik toplantı salonunda toplanmış olup;

COVID-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) temaslı takibi, salgın yönetimi, evde hasta izlemi ve filyasyon rehberi 08.02.2021 tarihinde bilimsel danışma kurulu çalışmaları ile güncellenmiştir. Söz konusu rehberde varyant suşlar ile ilgili olarak alınan kararlara ait; "Varyant suş ile enfekte pozitif vakaların izolasyonuna en erken 10 güne kadar devam edilmesi, sonrasında PCR testi ile negatiflik görüldükten sonra izolasyonun sona erdirilmesi gereklidir. 10 günden sonra pozitif çıkan kişilere 48 saat aralıklar ile kontrol testi yapılmaya devam edilmesi önerilir. Varyant suş ile enfekte kesin vaka temaslılarının karantina süreleri en az 10 gün olup bu sürenin sonucunda PCR negatifliği gösterilerek karantinanın sona erdirilmesi gereklidir" ifadeleri yer almak olup, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından aşağıda belirtilen kararların alınması uygun görülmüştür.

1-İlimiz sınırları içerisinde tespit edilen varyant suş ile enfekte pozitif vakalar ile bu vakalara ait temaslıların, İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri tarafından alınan COVID-19 PCR numunelerinde negatif sonuç tespit edilmeden karantinalarının sona erdirilmemesine,

2-Karantina süreleri sona erdiği yönünde, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kendilerine bildirim yapılmadan ikamet ettikleri adresi/izolasyona tabi tutuldukları KYK yurtlarını terk etmemelerine,

3-İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bildirim yapılmaksızın izlemin/izolasyonun/karantinanın sonlandıran kişilerin yetkililerce belirlenecek yerde (hastane, yurt vb.) izolasyon/karantina alınmasına,

4-Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyeleri, bu okulların bünyesindeki anasınıfları ile taşıma kapsamında bulunan okullarda ikinci bir karara kadar yüz yüze eğitim yapılmamasına,

5-Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Memurlar.Net
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