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39 yeni ön lisans ve lisans programı açıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan duyuruya göre endüstri 4.0'ın getirdiği yenilik kapsamında 39 yeni önlisans ve lisans programı açıldı
 13 Şubat 2021 12:55
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39 yeni ön lisans ve lisans programı açıldı

Cumhurbaşkanlığı konuya ilişkin sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım:

Yükseköğretimde Geleceğin Meslekleri Projesi kapsamında bilgi ve iletişim teknolojilerindeki ilerlemeler, hızlı dijital dönüşüm ve endüstri 4.0'ın getirdiği birçok yeni inovasyon alanında 39 yeni ön lisans ve lisans programı açılmıştı
Memurlar.Net
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