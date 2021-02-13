39 yeni ön lisans ve lisans programı açıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan duyuruya göre endüstri 4.0'ın getirdiği yenilik kapsamında 39 yeni önlisans ve lisans programı açıldı
|13 Şubat 2021 12:55
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Cumhurbaşkanlığı konuya ilişkin sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım:
Yükseköğretimde Geleceğin Meslekleri Projesi kapsamında bilgi ve iletişim teknolojilerindeki ilerlemeler, hızlı dijital dönüşüm ve endüstri 4.0'ın getirdiği birçok yeni inovasyon alanında 39 yeni ön lisans ve lisans programı açılmıştı
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