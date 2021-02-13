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Samsun'da tramvayların yaya ve araçlara çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı
Samsun'da tramvayların yaya ve araçlara çarpma anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi
|13 Şubat 2021 13:35
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Samsun'da tramvayların yaya ve araçlara çarpma anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı Hafif Raylı Sistem AŞ (SAMULAŞ), kentte 29 tramvay ile hizmet veriyor. 1 milyon 336 bin nüfusa sahip kentte toplu taşıma araçlarını ayda ortalama 600 bin kişi kullanıyor.
Tramvay istasyonlarına yaklaşılırken dikkatsiz davranılması sonucu çok sayıda kaza yaşanıyor.
Yaya ve sürücülerin dikkatsizliği sonucu meydana gelen tramvay kazaları güvenlik kameralarına yansıdı.
Bu arada son iki ayda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinada olması gerekirken tramvayı kullanmak isteyen 29 kişi HES kodu sorgulaması sayesinde belirlendi.
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