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Sosyal Koruma Kalkanı kapsamındaki yardım ve destekler 53 milyar liraya yaklaştı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamındaki yardım ve destek tutarının 53 milyar liraya yaklaştığını bildirdi.
|13 Şubat 2021 13:36
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Bakan Selçuk, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Sosyal Koruma Kalkanı ile vatandaşlara birçok yardım ve destekte bulunduklarını belirterek şu bilgileri verdi:
"Sosyal Destek Programıyla üç faz halinde toplam 6 milyar 430 milyon lira, Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasından 2 milyar 69 milyon lira, kısa çalışma ödeneğinden 27 milyar 666 milyon lira, nakdi ücret desteği olarak 8 milyar 265 milyon lira, işsizlik ödeneğinden 5 milyar 81 milyon lira, normalleşme desteği şeklinde 3 milyar 206 milyon lira olmak üzere sağladığımız destek ve yardımlar 53 milyar liraya yaklaştı."
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