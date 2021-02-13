Erdoğan, Karadeniz programını yarıda kesti, Elazığ'a gitti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kabinedeki birçok bakanın sık sık ziyaret ettiği ve yakından ilgilendiği Elazığ'da yaşayan 107 yaşındaki Hafız Abdullah Nazırlı hayatını kaybetti.

Genel durum bozuklu ve çoklu organ yetmezliğinden bir süredir Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren 107 yaşındaki Hafız Abdullah Nazırlı, dün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Nazırlı için bugün İzzetpaşa Camii'nde öğle namazı sonrasında cenaze namazı kılınacak. Naaşı Harput Mezarlığı'na defin edilecek olan Nazırlı'nın cenaze namazına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum çok sayıda devlet erkanının katılması bekleniyor.

"BÖYLE BİR CUMHURBAŞKANI TÜRKİYE'YE İLK DEFA GELİYOR"

Geçen yıl İHA'ya verdiği röportajda, "Böyle bir cumhurbaşkanı Türkiye'ye ilk sefer geliyor" demişti.

Hafız Nazırlı'yı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Elazığ'a gittiğinde resmi programında olmamasına rağmen mutlaka ziyaret ediyordu.

Erdoğan, en son 25 Ocak'ta gittiği Elazığ'da Nazırlı'lıyı hasta yatağından ziyaret etmişti. Erdoğan Nazırlı'yı 2019 yılında 4'dört kez evinde ziyaret etmiş, Türkiye'de örneği sadece Topkapı Müzesi'nde bulunan ve özel hazırlanan Kur'an-ı Kerim'den hediye etmişti.

Ziyaret sonrası İHA muhabirine konuşan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Müslüman bir cumhurbaşkanı olduğunu dile getiren Hafız Abdullah Nazırlı şu ifadeleri kullanmıştı: "Müslümanları sever, bilhassa ilim adamlarını daha çok sever. Biz de onu çok severiz. Böyle bir cumhurbaşkanı Türkiye'ye ilk sefer geliyor. Bunun kıymetini bilmeliyiz. Böyle bir Cumhurbaşkanının kıymetini çok bilmeliyiz. Dinine bağlı, namuslu, terbiyeli ilim adamlarını seviyor gidip ziyaret ediyor. Yalnızca beni değil Türkiye'de ne kadar ilim adamı varsa hepsini gidip ziyaret etmiş. Bize de geliyor, Allah razı olsun. Bir ihtiyar amcamız diyor dedemiz hocamız deyip gelip bizi ziyaret ediyor."

HAFIZ ABDULLAH NAZIRLI KİMDİR?

Hafız Abdullah Nazırlı 1920 yılında Elazığ'ın Hoş köyünde dünyaya geldi. Babası Diyarbakır'ın Hani ilçesinde İmam-zadeler 'den Sufi Abdulfettah Efendinin oğlu Hacı Ali Efendi, annesi Elazığ'ın Hoş köyünden Çuvalcı-zadeler 'den İbrahim Efendi'nin kızı Hatice Hanım'dır. Babası tarafından soy kütüğü Battal Gazi'ye dayanmasından Osmanlı padişahları tarafından dedelerine çeşitli zamanlarda taltif ve himaye edilmelerini emreden beratlar verilmiştir. Bunlardan sadece on tanesi Hafız Abdullah tarafından koruma altına alınabilmiştir. Hafız Abdullah Nazırlı'nın çocukluğu ve gençliği Hani ilçesinde geçer. Burada babası Ali Efendi'den Kur'an-ı Kerim öğrenir ve hafızlığa başlar. 12 yaşında iken hafızlığını tamamlar ve babası tarafından Elazığ'a getirilir. Hafız Abdullah Nazırlı bütün ömrünü Kur'an eğitim ve öğretimine adamıştır. 30 yıl resmi ve 30 yıl fahri olarak Diyanet'e hizmet etmiş, 1000 civarında hafız yetiştirmiş ve 5000 civarında insana Kur' an-ı Kerim' i öğretmiştir.