1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan, Karadeniz programını yarıda kesti, Elazığ'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık ziyaret ettiği ve yakından ilgilendiği Hafız Abdullah 107 yaşında hayatını kaybetti. Erdoğan Rize'deki programını yarıda kesip, Elazığ'a geçti
 13 Şubat 2021 13:40
+Aa- Yazdır
Erdoğan, Karadeniz programını yarıda kesti, Elazığ'a gitti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kabinedeki birçok bakanın sık sık ziyaret ettiği ve yakından ilgilendiği Elazığ'da yaşayan 107 yaşındaki Hafız Abdullah Nazırlı hayatını kaybetti.

Genel durum bozuklu ve çoklu organ yetmezliğinden bir süredir Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren 107 yaşındaki Hafız Abdullah Nazırlı, dün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Nazırlı için bugün İzzetpaşa Camii'nde öğle namazı sonrasında cenaze namazı kılınacak. Naaşı Harput Mezarlığı'na defin edilecek olan Nazırlı'nın cenaze namazına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum çok sayıda devlet erkanının katılması bekleniyor.

"BÖYLE BİR CUMHURBAŞKANI TÜRKİYE'YE İLK DEFA GELİYOR"

Geçen yıl İHA'ya verdiği röportajda, "Böyle bir cumhurbaşkanı Türkiye'ye ilk sefer geliyor" demişti.
Hafız Nazırlı'yı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Elazığ'a gittiğinde resmi programında olmamasına rağmen mutlaka ziyaret ediyordu.

Erdoğan, en son 25 Ocak'ta gittiği Elazığ'da Nazırlı'lıyı hasta yatağından ziyaret etmişti. Erdoğan Nazırlı'yı 2019 yılında 4'dört kez evinde ziyaret etmiş, Türkiye'de örneği sadece Topkapı Müzesi'nde bulunan ve özel hazırlanan Kur'an-ı Kerim'den hediye etmişti.

Ziyaret sonrası İHA muhabirine konuşan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Müslüman bir cumhurbaşkanı olduğunu dile getiren Hafız Abdullah Nazırlı şu ifadeleri kullanmıştı: "Müslümanları sever, bilhassa ilim adamlarını daha çok sever. Biz de onu çok severiz. Böyle bir cumhurbaşkanı Türkiye'ye ilk sefer geliyor. Bunun kıymetini bilmeliyiz. Böyle bir Cumhurbaşkanının kıymetini çok bilmeliyiz. Dinine bağlı, namuslu, terbiyeli ilim adamlarını seviyor gidip ziyaret ediyor. Yalnızca beni değil Türkiye'de ne kadar ilim adamı varsa hepsini gidip ziyaret etmiş. Bize de geliyor, Allah razı olsun. Bir ihtiyar amcamız diyor dedemiz hocamız deyip gelip bizi ziyaret ediyor."

HAFIZ ABDULLAH NAZIRLI KİMDİR?

Hafız Abdullah Nazırlı 1920 yılında Elazığ'ın Hoş köyünde dünyaya geldi. Babası Diyarbakır'ın Hani ilçesinde İmam-zadeler 'den Sufi Abdulfettah Efendinin oğlu Hacı Ali Efendi, annesi Elazığ'ın Hoş köyünden Çuvalcı-zadeler 'den İbrahim Efendi'nin kızı Hatice Hanım'dır. Babası tarafından soy kütüğü Battal Gazi'ye dayanmasından Osmanlı padişahları tarafından dedelerine çeşitli zamanlarda taltif ve himaye edilmelerini emreden beratlar verilmiştir. Bunlardan sadece on tanesi Hafız Abdullah tarafından koruma altına alınabilmiştir. Hafız Abdullah Nazırlı'nın çocukluğu ve gençliği Hani ilçesinde geçer. Burada babası Ali Efendi'den Kur'an-ı Kerim öğrenir ve hafızlığa başlar. 12 yaşında iken hafızlığını tamamlar ve babası tarafından Elazığ'a getirilir. Hafız Abdullah Nazırlı bütün ömrünü Kur'an eğitim ve öğretimine adamıştır. 30 yıl resmi ve 30 yıl fahri olarak Diyanet'e hizmet etmiş, 1000 civarında hafız yetiştirmiş ve 5000 civarında insana Kur' an-ı Kerim' i öğretmiştir.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
10 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
14 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
14 Şubat 2021 00:01		 Mahir Ünal: TÜİK verilerini muhalefet itibarsızlaştırıyor
13 Şubat 2021 23:52
Fatmanur Altun'un Clubhouse hesabı askıya alındı
13 Şubat 2021 22:34		 AK Parti'li Özkan'dan 'yeni anayasa' açıklaması
13 Şubat 2021 22:17
Hollanda kanalı Türkiye'deki aşılamayı örnek gösterdi
13 Şubat 2021 21:40		 Başkan Savran, 50 kişiye balon turu hediye edecek
13 Şubat 2021 21:15
KKTC'de sokağa çıkma yasağı 22 Şubat'a kadar uzatıldı
13 Şubat 2021 20:36		 Vaka sayısı 3 gündür 8 binin altında seyrediyor
13 Şubat 2021 20:18
Bakan Soylu'dan, annelerinin 'evlat nöbeti'ne ilişkin açıklama
13 Şubat 2021 19:09		 MEB'den uygunsuz içerikli videolar konusunda ailelere uyarı
13 Şubat 2021 19:04
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:14 - Öğretmenin sonradan engelli olması memuriyet statüsünü etkiler mi?00:10 - Selçuklu mirası Alanya00:01 - 14 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları23:56 - ABD Başkanı eski Donald Trump, oylama sonucu aklandı23:52 - Mahir Ünal: TÜİK verilerini muhalefet itibarsızlaştırıyor23:50 - Sosyal medya hesaplarınız taklit yöntemiyle kapanabilir
23:46 - Ambulans sürücüsü Feride: 2 kez darp edildim23:24 - İkinci el araç piyasasında düşüş sürüyor23:01 - 2 milyon liralık dolandırıcılık yapan sahte polisler yakalandı22:58 - Dolmuşta unutulan 10 bin lirayı sahibine teslim etti22:54 - Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı22:42 - Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da kar yağışı başladı
22:34 - Fatmanur Altun'un Clubhouse hesabı askıya alındı22:25 - Tiftik alımına bu yıl 'İngiliz modeli' geliyor22:19 - Karantinada çevrim içi müzik derslerine ilgi arttı22:17 - AK Parti'li Özkan'dan 'yeni anayasa' açıklaması22:10 - Çiçekçilerden yüzde 700 kar! 2.5 liraya alıp 20 liraya satıyorlar
21:57 - Yetersiz anne sütü alımı, alerjiyi tetikleyebiliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Uzay Programı ve 2023 yılında 'Ay'a gitme hedefi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenin sonradan engelli olması memuriyet statüsünü etkiler mi?
Selçuklu mirası Alanya
14 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kaçık 3
one way ticket 1
küs kalamamak 1
tercih yapmak 2
deniz domuzu 1
tabuttan çıkan oyuncak bebekler 2
aöf tarih 1
haber 1
12.02.2021 4
telefon fiyatlarının yüzde yüz düşmesi 9
SON İLANLAR
Çankırı Çerkeş SYDV 4 Geçici 4 İşçi Alacak
Trabzon Arsin SYDV 1 İşçi Alacak
Tokat Reşadiye SYDV 20 İşçi Alacak
Tokat Erba SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Şanlıurfa Suruç SYDV 13 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Mutiş Gıda Tarım ve Hayvancılık Geçici 25 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 44 İşçi Alacak
Mardin Artuklu SYDV Geçici 7 İşçi Alacak
Manisa Köprübaşı SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam