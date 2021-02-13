Kılıçdaroğlu: Ay'a gitme projesi bir masaldır
|13 Şubat 2021 14:02
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Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin Milli Uzay Programı'na ilişkin yol haritasını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk etaptaki hedefin Cumhuriyet'in 100. yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirmek olduğunu duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "2023 sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle Ay'a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz." ifadeleri, tüm dünya basınında ilgiyle takip edilirken; CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da, planlanan hedefin uzay komedisi olduğunu söyledi.
BirGün'den Nurcan Gökdemir ve Hüseyin Şimşek'in sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı;
"BİR MASAL"
"En sonunda da Ay'a gidiyoruz masalı ile geldiler.
Ay'a gidiyorlarsa gitsinler.
Ay'a gidiyoruz dediler de biz karşı mı çıktık? Çıksınlar Ay'a.
Arada bir vatandaşın gülümsemesi lazım.
Bu gülümsemeye katkı sunduğu için de teşekkür edelim."
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