Zimmetine geçirdiği parayla bahis oynayan müdür yardımcısı tutuklandı
Van'da 795 bin lirayı zimmetine geçirip bahis oynadığı iddia edilen bankanın müdür yardımcısı tutuklandı.
|13 Şubat 2021 14:29
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Özalp ilçesindeki bir banka şubesinde 3 Ağustos 2018'de müdür yardımcısı (operasyon yetkilisi) olarak işe başlayan C.O'nun, farklı zamanlarda toplam 795 bin lirayı zimmetine geçirdiği belirlendi.
Parayı bahis sitelerinde oynayarak kaybettiği belirlenen C.O. hakkında banka müfettişlerince rapor hazırlandı.
Ön rapor doğrultusunda hakkında suç duyurunda bulunulan C.O. gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından Özalp Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan zanlı tutuklandı.
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