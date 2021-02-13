Serbest bırakılan 15 Türk gemici Büyükelçiliğe ulaştı
|13 Şubat 2021 19:17
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Nijerya'da serbest bırakılan Türk gemicilerden 9'unun daha getirilmesiyle 15 kişilik mürettebatın tamamı Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğine ulaştı.
Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Melih Ulueren, 9 Türk gemiciyi Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekibi ve büyükelçilik yetkilileri ile karşıladı, telefonda aileleriyle görüştürdü.
Mozart Gemisi Kaptanı Mustafa Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "21 gün sonunda özgürlüğümüze kavuştuk, şu anda ailelerimize kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kısa zamanda ailelerimize kavuşacağız." dedi.
15 Türk gemiciden 6'sı gün içinde Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğine getirilmişti.
Sağlık durumları iyi olan Kaptan Kaya ile Adil Alkan, Mesut Meral, Hamza Orhan, İlyas Baş, Mustafa Benklioğlu, Gökhan Lale, Erdi Akman, Halil Gülçür, Gökhan Buran, Alper Şeker, Vedat Aksan, Doğancan Cengil, Melih Çetin ve Ünsal Dilsiz'in resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde Türkiye'ye dönmeleri bekleniyor.
- Mozart gemisine saldırı
Liberya bayraklı "Mozart" isimli gemi, 23 Ocak'ta Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğramıştı.
Lagos'tan Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldürülmüştü.
Gemi, mürettebattan 3 kişiyle Gabon'un Port-Gentil Limanı'na hareket etmiş, baskından kurtulan 3 Türk denizci ise 30 Ocak'ta Türkiye'ye getirilmişti.
Kaçırılan 15 kişi dün serbest bırakılmıştı.
Nijerya'da serbest bırakılan gemiciler THY uçağıyla İstanbul'a gelecek
Nijerya açıklarında kaçırılan Mozart gemisinden kurtarılan 15 gemici, THY uçağıyla İstanbul'a gelecek.
Alınan bilgiye göre, Gine Körfezi'nde Mozart gemisine düzenlenen baskın sırasında kaçırılarak rehin tutulan ve geçtiğimiz gün Nijerya'da serbest bırakılan 15 Türk gemicinin tamamı Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği'ne getirildi.
Nijerya'nın başkenti Abuja'dan 15 gemici adına THY'nin Abuja-İstanbul uçuşuna rezervasyon yapıldığı öğrenildi.
TK624 sefer sayılı uçağın 14 Şubat Pazar günü sabah saatlerinde İstanbul Havaalanı'nda olması bekleniyor.
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