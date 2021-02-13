Erdoğan Abdullah Nazırlı'nın cenaze namazına katıldı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genel durum bozukluğu ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Elazığlı kanaat önderi Hafız .
|13 Şubat 2021 14:39
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