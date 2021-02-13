Şarkıcı Demet Akalın'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Şarkıcı Demet Akalın, son yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından açıkladı.
|13 Şubat 2021 15:19
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Şarkıcı Demet Akalın, koronavirüse yakalandı. Son yaptırdığı PCR testi pozitif çıkan Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Bir çocuk annesi Demet Akalın paylaşımında "Dünkü Covid testim pozitif çıktı. İyiyim, hafif atlatıyorum galiba" ifadelerini kullandı.
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