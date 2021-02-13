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Öğretmenler, okula yaptırdıkları ek binayı 15 Şubat'a yetiştirdi

Van'ın Muradiye ilçesindeki Otlakbaşı İlkokulunda, öğrencilerin okula gelirken üşümesine gönülleri el vermeyen öğretmenler, 4 ay önce temelini attıkları 4 derslikli ek binayı tamamlayarak 15 Şubat öncesi yüz yüze eğitime hazır hale getirdi.
 13 Şubat 2021 15:36
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Öğretmenler, okula yaptırdıkları ek binayı 15 Şubat'a yetiştirdi

Van'ın Muradiye ilçesine 30 kilometre mesafedeki Otlakbaşı Mahallesi'nde ikili eğitim yapılan 211 öğrencili ilkokulda görevli 11 öğretmen, öğrencilerine daha sağlıklı eğitim ortamı oluşturmak için çalışma başlattı.

Kışın dondurucu soğukların etkili olduğu mahallede günün ilk ışıklarıyla okula gelen ve akşam karanlık çöktükten sonra çıkan öğrencilerin üşümesine üzülen öğretmenler, derslik sayısını artırarak tekli eğitime geçmek için kendi imkanları ve hayırseverlerin desteğiyle okula ek bina yaptırmaya karar verdi.

Kaymakamlık, Muradiye Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de katkısıyla 4 ay önce temelini attıkları 4 derslikli ek binayı tamamlayan öğretmenler, okul tabelasını asarak camları sildi, sıraları yerleştirdi.

Sınıfları süsleyip dezenfekte eden öğretmenler, okulu yüz yüze eğitime hazır hale getirerek heyecanla öğrencilerine kavuşacakları günü beklemeye başladı.

"Fedakar meslektaşlarımız aralarında para topladı"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, AA muhabirine, yüksek rakım nedeniyle kışın dondurucu soğuğun etkili olduğu Otlakbaşı Mahallesi'nde öğrencilerin ikili eğitim nedeniyle okula gidiş gelişlerde sıkıntı yaşadığını söyledi.

Bu duruma gönülleri razı olmayan öğretmenlerin öğrencilerine sağlıklı ortam oluşturmak için imkanlarını seferber ettiğini belirten Zorlu, şöyle konuştu:

"Fedakar meslektaşlarımız aralarında para topladı. Hayırseverlerden de destek alarak yaklaşık 4 ay önce ek binanın temelini attılar. Kısa sürede Kaymakamlık, Belediye ve bizim de desteklerimizle okul binası tamamlandı. Tüm eksiklikleri gidererek 15 Şubat'ta başlayacak yüz yüze eğitime hazır hale getirdiler. Meslektaşlarımı kutluyorum. Öğrencilerimiz pazartesi günü yeni sınıflarında derse başlayacak. Öğretmen arkadaşlarımıza ve katkı sunan herkese teşekkür ederiz. Bundan sonra öğrencilerimiz tekli eğitimle okula devam edecek. Okul koridorlarında öğrencilerimizin sesinin yankılanmasını özlemiştik. Bu özlem son buluyor. Bunun sevincini yaşıyoruz. Yüz yüze eğitimin başlayacağı okullarımızda hazırlıklarımızı tamamladık."

"Okulumuz eskisi gibi çocuklarımızın sesleriyle cıvıl cıvıl olacak"

Öğretmenlerden Emrah Çay ise okulun küçük olmasından dolayı öğrencilerin sıkıntı yaşadığını, bu nedenle yeni okul projesini hayata geçirdiklerini aktardı.

15 Şubat'ta başlayacak yüz yüze eğitim için okul ve sınıfların eksiklerini tamamladıklarını anlatan Çay, "Boyasını yaptık, camları sildik, hijyen şartlarına uygun hale getirdik. Heyecanla ve sabırsızlıkla öğrencilerimize kavuşacağımız günü bekliyoruz. Okulumuz eskisi gibi çocuklarımızın sesleriyle cıvıl cıvıl olacak." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler de okula başlayacakları günü sabırsızlıkla beklediklerini dile getirerek, fedakarlıklarından dolayı öğretmenlerine teşekkür etti.
Anadolu Ajansı
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