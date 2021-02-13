Başkent'te 'Açıktan Hırsızlık' olayları yüzde 54 azaldı
|13 Şubat 2021 16:01
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Ankara Emniyet Müdürlüğü son 4 yılda Başkent'teki "açıktan hırsızlık" olaylarının yüzde 54 oranında azaldığını duyurdu.
Mal varlığına karşı işlenen suçlar kapsamında yer alan açıktan hırsızlık olaylarının son 4 yıllık verilerinin 2017 yılında 10 bin 795, 2018 yılında 9 bin 475, 2019 yılında 6 bin 595 ve 2020 yılında ise 4 bin 860 sayılarında olduğu belirtildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Son 4 yılda gerçekleştirdiğimiz başarılı operasyonlar ve denetimler gelecekte ilimizde "açıktan hırsızlık" olayları yüzde 54 azaldı. Huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik çalışmalarımız aynı kararlılıkta devam edecektir" ifadelerine yer verildi.
Son 4 yılda gerçekleştirdiğimiz başarılı operasyonlar ve denetimler sonucunda ilimizde AÇIKTAN HIRSIZLIK olayları % 5️4️ azaldı.Ankara Emniyet Müdürlüğü (@EmniyetAnkara) February 13, 2021
Huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik çalışmalarımız aynı kararlılıkla devam edecektir. pic.twitter.com/ENPpZvLmJz
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