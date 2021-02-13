20 bin kuşa ev sahipliği yapan Marmara Gölü yağışa hasret

Tepeli pelikan, küçük karabatak gibi nesli tehlikedeki kuş türleri de dahil 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan ve son dönemde dolum oranı yüzde 1,5 seviyesine kadar gerileyen Marmara Gölü, ocaktaki yağışlardan da umduğunu bulamadı.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 1945'te tarımsal sulama amacıyla oluşturulan Marmara Gölü, ortalama yıllık 150 milyon metreküp suyu Gediz Ovası'na veriyor.

Yaz döneminde kuraklığa bağlı sulardaki çekilmenin etkisiyle derinliğin yer yer 50 santimetreye kadar düştüğü göldeki su seviyesi, ocaktaki yağışlara rağmen beklenen ölçüde artmadı.

Son yağışların ardından gölde, doluluk oranı yarım puan artışla yüzde 2 seviyelerine yükseldi.

Tepeli pelikan, küçük karabatak gibi nesli tehlikede olan kuş türleri de dahil 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan ve bu özelliğinden dolayı da 2017'de "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" ilan edilen Marmara Gölü'ndeki canlılığın sürmesi için gelecek dönemdeki yağışlar daha da önemli hale geldi.

DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılbaşında bu yana yağışların Ege kıyılarında etkili olduğunu ancak iç kesimlerde beklenen yağış artışını göremediklerini ifade etti.

Çınar, şunları kaydetti:

"Marmara Gölü ve havzasında beklediğimiz yağışı alamadık. Göldeki su seviyesinde arzu ettiğimiz artış olmadı. Şu an yüzde 2 civarında doluluk oranımız var. Su seviyesi halen arzu ettiğimiz kotlarda değil. Köprübaşı Barajı'nda da benzer bir durum var. Oradaki su seviyesi de yüzde 1 civarında. Umarım kışın geri kalanındaki ve bahar mevsimindeki yağışlar, su seviyesinde gözle görülür etki yaratır."

Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan ise birkaç yıl öncesine kadar Gediz Nehri'nden gelen suyun, regülatördeki pompa istasyonu aracılığıyla 15 kilometrelik hatla Marmara Gölü'ne takviye yapıldığını anımsattı.

Alhan, Gediz Nehri'nden göle su gönderen istasyonun hatlardaki temizlik çalışmasının ardından yeniden aktif hale getirilip, Marmara Gölü'ndeki canlı varlığının devamını sağlanabileceğini söyledi.