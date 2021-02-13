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Reytinglere yenik düşen dizi için final kararı alındı

Güçlü kadrosu ve hikayesi ile seyirci karşısına iddialı bir şekilde çıkan Sol Yanım, ekranlara veda kararı aldı. Beklenen reyting rakamlarını yakalayamayan dizi, 13. bölümle final yapacak.
 13 Şubat 2021 16:40
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Reytinglere yenik düşen dizi için final kararı alındı

Yerli ve yabancı birçok dijital platformun ortaya çıkması ile artan yapım sayısı, televizyon ekranlarından yayınlanan dizilerin sonunu getirmeye başladı. Star TV'nin iddialı yapımı Sol Yanım da bundan nasibini aldı.

REYTİNG HEDEFLERİNİ KARŞILAYAMADI

BKM tarafından güçlü kadro ile Star TV için çekilen yapım, ekranlara erken veda edecek. Başrollerinde Tolga Mendi, Özge Yağız, Cansel Elçin, Defne Samyeli gibi isimlerin yer aldığı dizi, reyting hedeflerini karşılayamayarak 13. bölümde final yapacak.
Memurlar.Net
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