Boğaziçi protestoları sonrası tutuklanan 2 öğrenci serbest
Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına karşı düzenlenen protestolarla ilgili paylaşım yapılan bir Twitter hesabını yönettiği iddiasıyla tutuklanan üniversite öğrencisi Beyza Buldağ serbest bırakıldı.
|13 Şubat 2021 16:46
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Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'nun rektör olarak atanması üzerine başlatılan protestolar hakkında bilgi paylaşan bir Twitter hesabını yönettiği ve Whatsapp grubu kurduğu iddiasıyla tutuklanan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ ) öğrencisi Beyza Buldağ tahliye edildi.
MUHAMMED ÜNAL DA SERBEST BIRAKILDI
Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklanan Muhammed Ünal da serbest bırakıldı.
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara destek veren Muhammed Ünal, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Muhammed Ünal, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek (T.C.K. 214 Md. Kapsamında) tutuklanmıştı.
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