Mahir Ünal'dan kendisine yönelik 'saldırı' iddiası paylaşımı
|13 Şubat 2021 16:49
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, kendisine yönelik saldırıda bulunulduğu iddiasına ilişkin, "Yalanlarınızda boğulacaksınız. Bu yalanlarınızın ve nefretinizin zehirlediği her zihin ve kalp için sadece üzülüyorum." ifadelerini kullandı.
Ünal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"'Bakalım sırada ne var?' diye sormuştum. Sırada 'çiftçi, Mahir Ünal'a saldırdı' yalanı varmış. Yalanlarınızda boğulacaksınız. Bu yalanlarınızın ve nefretinizin zehirlediği her zihin ve kalp için sadece üzülüyorum. Organize kötülüğünüzle ise sonuna kadar savaşacağız."
Bakalım sırada ne var? diye sormuştum. Sırada çiftci Mahir Ünal'a saldırdı yalanı varmış. Yalanlarınızda boğulacaksınız. Bu yalanlarınızın ve nefretinizin zehirlediği her zihin ve kalp için sadece üzülüyorum. Organize kötülüğünüzle ise sonuna kadar savaşacağız. https://t.co/Gr82rRNfd9 pic.twitter.com/TCcae9mo8QMahir Ünal 🇹🇷 (@mahirunal) February 13, 2021
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