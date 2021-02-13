Erdoğan, Kadir Topbaş'ın yarınki cenaze törenine katılacak
|13 Şubat 2021 16:51
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız."
Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle; İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, kıymetli yol arkadaşımız Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim.
Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadir Topbaş'ın yarınki cenaze törenine katılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın İstanbul Fatih Camisi'ndeki cenazesine katılacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, bazı programlara katılmak üzere memleketi Rize'de bulunan Erdoğan, buradan İstanbul'a geçerek Topbaş için yarın öğle namazının ardından Fatih Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine iştirak edecek.
Kadir Topbaş hayatını kaybetti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, kıymetli yol arkadaşımız Kadir Topbaşın vefatını derin bir teessürle öğrendim.Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 13, 2021
Kadir Beyi, İstanbula ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız. Kendisine Allahtan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/9Dqv33tmB8
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