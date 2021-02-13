9 ilin valisi Kovid-19 aşısı yaptırdı

MALATYA

Malatya Valisi Aydın Baruş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli ile Çöşnük 2 No'lu Aile Sağlığı Merkezine gelen Vali Baruş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Malatya'da Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde yaklaşık 2 aydır rahat bir dönem geçirildiğini ancak son birkaç gündür mutasyonlu virüsün de etkisiyle vaka sayılarında artış görüldüğünü söyledi.

Baruş, "Son birkaç gündür haftalık ortalamalarla karşılaştırdığımızda vaka sayısında yüzde 50'nin üzerinde bir artış var. Onun için buradan vatandaşlarımızın dikkatini çekmek istiyorum. Bu güzelleşen havalar bizi aldatmasın, katlanmış olduğumuz fedakarlıkların sonucu bu olmasın. Çünkü hakikaten vatandaşlarımız, esnafımız, herkes bir sıkıntı çekiyor. Bu sıkıntının mükafatına erişmek için sabırlı olmamız lazım. Tedbirlere mutlaka uymamız lazım. " diye konuştu.

Sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların uyduğunu belirten Baruş, ancak hafta içi serbest olan saatlerde maske, mesafe ve temizlik kurallarına gerektiği şekilde riayet edilmezse vakaların artacağına dikkati çekti.

Baruş, "Tekrar hayatımızın daha fazla kısıtlanması ve hastanelerdeki hasta sayısı artışında sıkıntılı günler bizi bekler. Onun için çok dikkat etmemiz lazım. Lütfen rehavete kapılmayalım, zaman rehavet zamanı değil, işi sıkı tutma zamanı." ifadelerini kullandı.

- "Hedef nüfusun yüzde 34'ü aşılandı"

Kentte 118 bin kişinin aşılanmasının hedeflendiğini aktaran Baruş, "Bu hedef nüfustan 39 bini aşılanmış durumda. Bir kısım sağlık görevlilerimiz de ikinci aşılarını yaptırıyor. Hedef nüfus bakımından şu anda yüzde 33-34 civarında bir aşılama oranına ulaştık ama önümüzdeki günlerde bu yoğunluğun artacağını düşünüyoruz. Çünkü sadece vatandaşlarımız tarafından pazartesi için alınan randevu sayısı 3 binin üzerinde." değerlendirmesinde bulundu.

Baruş, konuşmasının ardından CoronaVac aşısının ilk dozunu, Recep Bentli ise ikinci dozu yaptırdı.

SİVAS

Sivas Valisi Salih Ayhan'a, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk dozu Numune Hastanesinde yapıldı.

Hastane girişinde İl Sağlık Müdürü Selçuk Moğulkoç ve hastane yönetimi tarafından karşılanan Ayhan, daha sonra Kovid-19'a karşı geliştirilen aşının ilk dozunu yaptırdı.

Ayhan, gazetecilere, Sağlık Bakanlığının, vatandaşlara örnek teşkil etmesi için devlet üst yönetiminin de aşı olması yönündeki tavsiyesi üzerine aşı yaptırdığını söyledi.

Ülke genelinde olduğu gibi Sivas'ta da önceliğin riskli gruplara verildiğine dikkati çeken Ayhan, kent genelinde bugüne kadar 30 bin kişiye Kovid-19 aşısı yapıldığını belirtti.

Şu an stokta 10 bin civarında aşı bulunduğunu belirten Ayhan şunları kaydetti:

"Peyderpey aşılarımız gelmeye devam ediyor. Dolayısıyla birkaç ay içinde Kovid-19'un belini kıracağımızı umuyorum. İlimizde rakamlara bakacak olursak vaka sayıları düşüşte ve bu da bizim yüzümüzü güldürüyor. Ancak 'Tam bitmiş.' diyemeyiz. Biliyorsunuz, pazartesiden itibaren de eğitim kademeli olarak açılıyor. Dolayısıyla salgınla mücadelemizi daha da üst seviyelere çıkarmış olacağız. Hem aşıların devam etmesi hem de tedbirlerin uygulanmasıyla birkaç ay içinde bu işin üstesinden geleceğimizi söyleyebiliriz. İlimiz bu anlamda çok iyi durumda. Ben buradan sağlık teşkilatımıza, emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bireysel ve toplumsal olarak vatandaşımızın sağlığını korumak bizim görevimiz."

Ayhan, aşıların güvenilirliği konusunda yöneltilen soruya, "Hem Cumhurbaşkanımız hem de burada bizler de onun temsilcisi olarak aşılarımızı olduk. Aşılar, bilimsel anlamda testlerden geçmiş ve olunmasında hiçbir sakınca yok. Bu konuda vatandaşlarımız rahat olsun." yanıtını verdi.

KIRKLARELİ

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısı yaptırdı.

Sağlık çalışanı tarafından aşısı uygulanan Vali Bilgin, AA muhabirine, kentteki aşı çalışmalarının Sağlık Bakanlığı koordinesinde yürütüldüğünü söyledi.

Son dönemde dünyanın salgına karşı olağanüstü bir mücadele verdiğini anlatan Bilgin, "Nisan, mayıs, kasım ve aralık ayları salgın açısından zor geçti. İnşallah aşıyla dünyamız ve insanlık en kısa sürede bu sıkıntıdan kurtulur. Aşı çalışmaları çok önemli. Aşıyla ilgili kamuoyunda farklı anlatımlar oluyor ancak biz sağlıkçılarımıza güvenmeliyiz. Bu işin uzmanı onlar, tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum." dedi.

Bilgin, herkesin uzmanların açıklamalarını dikkate alması gerektiğini vurgulayarak, kentte Kovid-19 tedbirlerine uyan vatandaşlara teşekkür etti.

OSMANİYE

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Osmaniye Devlet Hastanesinde aşısını olan Vali Yılmaz, yaptığı konuşmada, aşının salgınla mücadeledeki önemine değindi.

Özellikle 65 yaş ve üzeri vatandaşların aşı yaptırmayı ihmal etmemesi gerektiğini belirten Yılmaz, salgınla mücadelede fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

BATMAN

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırdı.

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden Vali Şahin'i İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Pamukçu ve hastane yönetimi karşıladı.

Vali Şahin ile İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ve İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak Kovid-19 aşısı yaptırdı.

Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısı doğrultusunda İl Emniyet Müdürü ve Jandarma Komutanı ile aşı yaptırdıklarını söyledi.

Kendisini iyi hissettiğini ifade eden Şahin, sırası gelen vatandaşlara da aşı yaptırmaları tavsiyesinde bulundu.

Batman'da 15 binden fazla kişinin aşı yaptırdığını dile getiren Şahin, "Aşı çalışmalarımız çok hızlı şekilde ilerliyor. Vatandaşımızın ilgisi son derece memnun verici. 32 ekip ve 61 araçla evlerde de aşılama devam ediyor. Ayrıca 40 poliklinikte de aşılama sürüyor." dedi.

Şahin, hastalıkla mücadelede maske, mesafe ve hijyenin temel kurallar olduğuna işaret ederek, "Kısıtlamalara mutlaka uymamız gerekir. Aksi takdirde bu hastalığı gündemimizden düşürme şansımız yok." diye konuştu.

TOKAT

Tokat Valisi Ozan Balcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Sağlık çalışanı tarafından aşısı uygulanan Balcı, kentteki aşı çalışmalarının Sağlık Bakanlığı koordinesinde yürütüldüğünü söyledi.

Aşının toplum için gereklilik olduğunu vurgulayan Balcı, "Kentimizde 80 bin civarında 65 yaş üstü vatandaşımız yaşıyor. Buradan bütün 65 yaş üstü vatandaşlarımıza çağrımız, randevularını alsınlar, korkmadan, çekinmeden aşılarını yaptırsınlar. Tokat'ta şu ana kadar 34 bin civarında aşılama yapıldı. Gönderilen aşılar Bakanlığımızın belirlediği ilke ve prensipler doğrultusunda yapılıyor. Aşılama konusunda bir sorun yok." dedi.

Balcı, "Başta doktorlarımız olmak üzere ebelerimize, hemşirelerimize ve bütün sağlık çalışanlarımıza fedakar çalışmalarından dolayı devlet millet adına çok teşekkür ediyorum. Tokatlı hemşehrilerimiz de sağlık çalışanlarımıza oldukça destek verdi, tedbirlere yüksek derecede uydular, onlara da teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Vali Balcı'nın ardından Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu da aşı yaptırdı.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Vali Erin, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ile geldiği Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş tarafından karşılandı.

Sağlıkçılarla bir süre sohbet eden Vali Erin ve beraberindekiler, daha sonra aşılama çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Vali Erin, daha sonra Doğuş ve Düz ile aşının ilk dozunu yaptırdı.

AA muhabirine açıklama yapan Vali Erin, kentteki aşı çalışmalarının Sağlık Bakanlığı koordinesinde yürütüldüğünü söyledi.

Kentte 19 Ocak'ta aşılama çalışmalarının başladığını ve sıranın kendilerine gelmesinin ardından aşılarını yaptırdıklarını anlatan Erin, şöyle konuştu:

"Ülkemizin temin ettiği aşıların yerine ulaşması için vatandaşlarımızı randevu oluşturup hızlı şekilde aşılarını yaptırmaya davet ediyoruz. Çünkü tehdit, risk devam ediyor, yüzde 60'ın üzerinde bir aşılama oranına varmadığımız sürece bu risk oluşmaya devam edecek. Geçtiğimiz süreçte birçok insanımızı bu yüzden kaybettik. Aşıyla birlikte, maske kullanımı ve mesafeye riayet, zaman zaman duyurduğumuz bu tedbirlere de vatandaşlarımızı uymaya devam ediyoruz.

Aşılamada da hiçbir riskin olmadığını bütün vatandaşlarımıza bir kez daha söylemek istiyorum. Cumhurbaşkanımız ve bütün bakanlarımız aşı oldu. Vali olarak ben ve arkadaşlarım gelip aşımızı olduk. Bütün vatandaşlarımızı da randevularını alarak huzur içerisinde aşılamaya davet ediyoruz."

Vali Erin, salgın nedeniyle herkesin maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

Daha sonra aşı olan kişilerle görüşen Erin, onlara "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.

Hastaneye gelerek aşısını yaptıran 71 yaşındaki Veysi Yavuz da çekinmeden aşı olmaya geldiğini belirterek, "Bu aşı menfaatimizedir, devlete teşekkür etmemiz lazım." dedi.

NEVŞEHİR

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısı yaptırdı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Nevşehir Merkez Toplum Sağlığı Merkezi'ne gelen Becel'e sağlık görevlilerince Kovid-19 aşısının ilk dozu uygulandı.

Sağlık çalışanlarıyla bir süre sohbet eden Becel'e İl Sağlık Müdürü Rahim Ünlübay eşlik etti.

GAZİANTEP

Gaziantep Valisi Davut Gül, 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Yeni tip Korona virüse (Kovid-19) karşı tüm Türkiye'de olduğu gibi Gaziantep'te de ilk aşılamadan bu yana öncelikli gruplar başta olmak üzere aşı çalışmalarına hız kesilmeden devam ediliyor. Bu kapsamda Gaziantep Valisi Davut Gül de Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı. Aşı sonrasında açıklamada bulunan Vali Gül, Tüm Türkiye'de olduğu gibi Gaziantep'te de aşılama çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

"Sırası gelen vatandaşlar mutlaka aşısını yaptırsın"

Vali Gül, açıklamasının devamında vatandaşlara seslenerek, sırası gelenlerin aşılarını yaptırmaları çağrısında bulunarak, "Bugün Cumartesi. Bizim de sıramız geldi. 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde arkadaşlarımızın yardımıyla aşımızı olduk. Vatandaşlarımızdan istirhamımız sırası gelenlerin randevu alarak mutlaka aşılarını yaptırmaları. Bunu ihmal etmemeleri. Bu vesile ile bir kez daha gece gündüz çalışan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Allah kolaylık versin" diye konuştu.