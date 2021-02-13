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'Tacizci sahte hoca'nın tahliyesine karar verildi

Sosyal medyada cinsel istismar görüntüleriyle tepkilere neden olan sahte hoca Burhan Dalğali'nin "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılandığı davada, tahliyesine karar verildi.
 13 Şubat 2021 17:47
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'Tacizci sahte hoca'nın tahliyesine karar verildi

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Burhan Dalğali getirildi.

Sanık Burhan Dalğali kimlik sorgusunda, 6 çocuklu olduğunu, imamlık yaptığını ve aylık 2 bin 500 TL geliri olduğunu söyledi.

Sanık Dalğali, "Ben Siirt Arapları Medresesinde okudum. Aslen Arap kökenliyim. PKK ile hiçbir alakam yoktur. İftar yemeğine sadece iftar yemeği olduğu için gittim. Ramazan ayında iftarımı açmadan önce dua yaparım. Orada propaganda amaçlı olarak dua yapmadım. PKK örgütüne karşı bir insanım. HDP üyeliğim kesinlikle yoktur" dedi.

Facebook hesabının kendisine ait olduğunu söyleyen sanık Dalğali, "O resimlerden bir kısmı bana, bir kısmı akrabalarıma aittir. Osman Baydemir'in 2014 tarihinde yaptığım paylaşımı hatırlamıyorum. Bu hesabı da çok kullanmam. Tuncel Dalğali benim uzaktan akrabam olur. Örgütle bağlantısı var mı, yok mu bilmiyorum. Beş vakit namaz kılan bir vatandaşım yalan söyleyemem. Ben iftar yemeğine gittiğimde emin olun hiçbir şey görmedim. Tam iftar saatinde oraya gittim, iftarımı açtım geldim. Ne bayrak, ne Abdullah Öcalan'ın resmini görmedim. Ama bundan sonra bana ders olsun ki asla HDP adının geçtiği, resminin olduğu bir yerde bulunmayacağım. Ne ailemin, ne benim örgüt bağlantım olamaz. Beraatimi talep ederim" diye konuştu. Soruşturma sırasında verdiği ifadeleri sorulan sanık Dalğali, PKK tarafından tehdit edilmediğini söyleyerek "Tahliyemi talep ederim. Memur olmak istiyorum. 4 kızım vardır, mağdur durumdayım" dedi.

Mahkeme heyeti, Tuncer Dalğali'nin tanık olarak dinlenmesine ve sanık Burhan Dalğali'nin tutuklu kaldığı süre, sabit ikametgah sahibi oluşu, delillerin toplanmış olmasını dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Mahkeme, sanık Dalğali hakkında yurtdışına çıkış yasağı da koydu. Duruşma ertelendi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Burhan Dalğali'nin 21 Haziran 2015'te bir iftar programında çekilen fotoğraflarının akrabası olan ve hakkında "Terör örgütü üyeliğinden" dava açılan Tuncer Dalğali tarafından facebook hesabında "HDP İlçe binasında iftar" yazısıyla paylaşıldığı kaydedildi. Programın yapıldığı yerde örgütü simgeleyen bayrakların bulunduğu, Abdullah Öcalan başta olmak üzere birçok örgüt mensubunun resimlerinin duvarda asılı olduğu, örgütsel bayrakların bulunduğu ve Burhan Dalğali'nin masada elleri açık bir şekilde dua eder halde oturduğu belirtildi. İddianamede, sanık Burhan Dalğali'nin "silahlı terör örgütü propagandası" suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

DİNİ DUYGULARI İSTİSMAR SUÇUNDAN 7 YIL 3 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Bir kadının çıplak vücuduna yazılar yazdığı iddia edilen Burhan Dalğali kadına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle sosyal medyada gündeme gelmişti. Söz konusu görüntülerle ilgili hakkında suç duyurusunda bulunulmadığı öğrenilen Burhan Dalğali dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Burhan Dalğali çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Dalğali hakkında "Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık" ve "Tekke ve Zaviyelerle Türbeleri Seddine ve Türbedarlıklar ile Birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından 2 yıldan 7 yıl 3 aya kadar hapis cezası isteniyor. Şüpheli Dalğali'nin Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 18 Aralık'taki duruşmada bu suçtan tahliyesine karar verilmişti.
DHA
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