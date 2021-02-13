14 yaşındaki Nesibe'den 13 gündür haber alınamıyor
|13 Şubat 2021 18:10
|+Aa- Yazdır
Milas'ta annesi ve 2 erkek kardeşiyle yaşayan, babası Antalya'da çalışan kick boks sporcusu Nesibe Betül Tüysüz, 1 Şubat'ta evinden ayrıldı, bir daha da kendisinden haber alınamadı. Endişelenen annesi Derya Tüysüz (36), Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusu yaptı. Polis ekipleri, kayıp kız çocuğunun bulunması için arama çalışması başlattı, ancak şu ana kadar sonuç alınamadı.
Antalya'da makine operatörü olarak çalışan Caner Tüysüz (38), "Kızım dönmeyince eşim kayıp ihbarında bulunmuş. Bunun üzerine sosyal medya hesabı üzerinden kızımla konuştum. Bana sen gelirsen, ben eve dönerim diye mesaj attı. Ben de durum üzerine Milas'a geldim. Bana 'geldiğini ispatla' dedi. Otogardan fotoğraf attım. Fotoğraf attıktan sonra beni sosyal medyadan engelledi. Telefonuna cevap vermiyor. Haber alamıyorum. Tanıdığı arkadaşlarına sordum, evlerine gittim, belki oradadır diye. Ama kimsenin haberi yok, endişeliyim. Kızımı görenlerin Allah rızası için durumu emniyete bildirmelerini rica ediyorum" diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|2 milyon liralık dolandırıcılık yapan sahte polisler yakalandı
13 Şubat 2021 23:01
|Yarım milyonluk aracı çalmışlardı: Geri getirdiler
13 Şubat 2021 21:31
|Kayseri'de çıkan kavgada 2 öğrenci bıçakla yaralandı
13 Şubat 2021 19:06
|İdris öğretmen yatağında ölü bulundu
13 Şubat 2021 15:11
|Ümraniye'de mahallelinin iki çocuğu kurtarma seferberliği
13 Şubat 2021 14:44
|Baraja uçan kamyonette ölen 3 kişinin cenazeden döndükleri ortaya çıktı
13 Şubat 2021 14:28
|Sosyal Koruma Kalkanı kapsamındaki yardım ve destekler 53 milyar liraya yaklaştı
13 Şubat 2021 13:36
|Samsun'da tramvayların yaya ve araçlara çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı
13 Şubat 2021 13:35
|Muğla'da yalnız yaşayan kadın evinde çıkan yangında öldü
13 Şubat 2021 13:34
|Başkentte bir kişi silahla öldürülmüş şekilde bulundu
13 Şubat 2021 13:00