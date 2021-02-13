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MEB'den uygunsuz içerikli videolar konusunda ailelere uyarı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), salgın hastalık ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evde kalan çocukların internette geçirdiği zamanın arttığına dikkati çekerek, uygunsuz içerikler konusunda ebeveynlere uyarıda bulundu.
 13 Şubat 2021 19:04
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MEB'den uygunsuz içerikli videolar konusunda ailelere uyarı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), salgın hastalık ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evde kalan çocukların internette geçirdiği zamanın arttığına dikkati çekerek, uygunsuz içerikler konusunda ebeveynlere uyarıda bulundu.

Bakanlığın Twitter hesabındaki paylaşımda, salgın ve kısıtlamalar nedeniyle günün büyük bölümünü evde geçiren çocukların bilgisayar kullanım sürelerinin arttığı belirtildi.

Çocukların ders dışı zamanlarda video izledikleri platformların aileler tarafından takibinin ve uygunsuz içerikleri bildirmelerinin çok önemli olduğu ifade edilen paylaşımda, sakıncalı olduğu düşünülen videonun, yayınlayan internet sitesine nasıl bildirilebileceğine ilişkin görsele de yer verildi.
Anadolu Ajansı
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