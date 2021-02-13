Bakan Soylu'dan, annelerinin 'evlat nöbeti'ne ilişkin açıklama
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetinde 24'ncü bulaşmanın gerçekleşeceğini bildirdi.
|13 Şubat 2021 19:09
|+Aa- Yazdır
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetinde 24'ncü bulaşmanın gerçekleşeceğini bildirdi.
Bakan Soylu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Diyarbakır annelerinde 24'üncü buluşma gerçekleşiyor... Aile sayısı arttıkça, ikna ile buluşmalar arttıkça, devletimize güvenle birlikte, emperyalizmin maşası terör örgütü PKK silinecek." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirilmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|14 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
14 Şubat 2021 00:01
|Mahir Ünal: TÜİK verilerini muhalefet itibarsızlaştırıyor
13 Şubat 2021 23:52
|Fatmanur Altun'un Clubhouse hesabı askıya alındı
13 Şubat 2021 22:34
|AK Parti'li Özkan'dan 'yeni anayasa' açıklaması
13 Şubat 2021 22:17
|Hollanda kanalı Türkiye'deki aşılamayı örnek gösterdi
13 Şubat 2021 21:40
|Başkan Savran, 50 kişiye balon turu hediye edecek
13 Şubat 2021 21:15
|KKTC'de sokağa çıkma yasağı 22 Şubat'a kadar uzatıldı
13 Şubat 2021 20:36
|Vaka sayısı 3 gündür 8 binin altında seyrediyor
13 Şubat 2021 20:18
|MEB'den uygunsuz içerikli videolar konusunda ailelere uyarı
13 Şubat 2021 19:04
|Meclis lokantasındaki yemek fiyatlarına ilişkin açıklama
13 Şubat 2021 18:55