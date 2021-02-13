Ayasofya Camii yeni çehresiyle hayran bıraktı
|13 Şubat 2021 20:13
|+Aa- Yazdır
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi içerisinde restorasyon için kurulan dev iskele sökülünce tüm ihtişamı ortaya çıktı. Namaza gelen cemaatle birlikte eşsiz manzaraya sahne oldu.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi içerisinde restorasyon için kurulan dev iskele sökülünce tüm ihtişamı ortaya çıktı. Üst katından çekilen görüntülerde Ayasofya Camii yeni çehresiyle hayran bıraktı. 86 yıl sonra 24 Temmuz'da yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi içinde bulunan ve ana kubbenin bir bölümünü kapatan dev iskele geçtiğimiz günlerde kaldırılmıştı. İskelenin kalkmasıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ana bölümü tüm ihtişamı ile ortaya çıktı. Restorasyonunun yapılabilmesi için 2013'ten bu yana kurulu olan dev iskelenin kaldırılmasıyla yeni çehresine kavuşan Ayasofya, cemaati ile birlikte eşsiz manzaraya sahne oluyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
13 Şubat 2021 22:54
|Edirne'de kar yağışı başladı
13 Şubat 2021 20:57
|Turizme kazandırılan köy, tur operatörlerinin yeni rotası oldu
13 Şubat 2021 19:40
|Safranbolu'nun 224 yıllık saati 'tıkır tıkır' işliyor
13 Şubat 2021 16:19
|20 bin kuşa ev sahipliği yapan Marmara Gölü yağışa hasret
13 Şubat 2021 16:03
|Karaman'daki köy okullarında yüz yüze eğitim olmayacak
13 Şubat 2021 12:09
|50 bin öğrenciyi tabletle buluşturan belediye örnek oldu
13 Şubat 2021 11:25
|Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücüye 10 bin lira ceza uygulandı
13 Şubat 2021 01:52
|Araçların arasında ilerleyen lastik, görenleri şaşırttı
12 Şubat 2021 22:11
|Erdoğan'ın ziyaret ettiği Elazığlı kanaat önderi hayatını kaybetti
12 Şubat 2021 21:39