Dr. Özgehan, dünyanın en iyi 100 doktoru arasında

Dr. Muhammet Özgehan, merkezi ABD'de bulunan Doktorların Seçimi Derneği'nin doktorların oylarıyla her yıl seçtiği, ''En iyi 100 Doktor 2020'' listesinde ''Dünya'nın en iyi 100 Doktoru'' arasına girdi. Saç dökülmesi, saç hastalıkları ve saç ekimi cerrahisi alanında 2002 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Dr. Muhammet Özgehan, 2015 yılında Tripaesthetic markasını kurdu. Alanında eğitim almış tecrübeli kadrosu ile güvenin adresi olan Dr. Muhammet Özgehan, aynı zamanda Trichology (Saç ve Saçlı Deri Hastalıkları) Derneğinin de kurucu başkanı. Özgehan, halen kendi kliniğinde saç hastalıkları tanısı, tedavisi, mikro cerrahi FUE, FUT ve DHI saç ekimi uygulamaları yapıyor.

"Biz saç ekimi alanında dünyadaki en iyi ülkeyiz"

Tüm Dünya'da meslektaşlarımın kullandığı oylarla seçilmem ve bu ödülle onurlandırılmam beni çok gururlandırdı diye konuşan Dr. Muhammet Özgehan, "2020 yılında Doctor's Choice Awards'tan yani Amerika'da doktorlara puan veren örgütten ilk 100 doktor arasında yer almak ülkemizin saç ekim cerrahisinde dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olduğunu da göstermiş oldu. Doctor's Choice Awards ödülünü almak bize şunu kazandıracak; ülkemizden bir markanın daha çıkması gerekiyor. Biz saç ekimi alanında dünyadaki en iyi ülkeyiz. Çok iyi doktor markalarına da sahibiz. Bu markalarımız arttıkça da uluslararası tercih ve bilinirliğimiz de artacak. Bu da bizim sağlık turizmi alanında ve pazarında önemli bir yer almamızı sağlayacak. Tüm Türk doktor arkadaşlara da uluslararası yarışmalara katılarak yeni marka değerleri oluşturmaları için önerilerde bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

"PRP tedavisi ile saç ekimi ameliyatlarında en yüksek oranda verim alınmasını sağlıyoruz"

Hastalarımızda yüzde 95'e yakın başarı oranına sahibiz diye konuşan Dr. Muhammet Özgehan sözlerine şöyle devam etti:

"Dünya ülkelerine nazaran uygun fiyat politikamızla da yurtdışı hastalarını cezbediyoruz. FUE ve DHI yöntemleriyle saç ekimi gerçekleştiriyoruz. Sakal ve vücut kıllarından donör toplayarak en imkansız görülen saçlarda da başarılı sonuçlar alıyoruz, böylelikle daha gür ve daha doğal saçlar elde ediyoruz. Ayrıca PRP tedavisi ile saç ekimi ameliyatlarında en yüksek oranda verim alınmasını sağlıyoruz. Estetik bir müdahale olarak kabul edilen saç ekimi, ülkemizin en iddialı olduğu alan olarak gösteriliyor. Saç ekim sektörü, ülke ekonomisine büyük katkılar sağlıyor. Türkiye'de çok iyi saç ekim uzmanı var ve hepsi de birbirinden başarılı. Ülkemiz de sektörü daha da domine ediyor."

"Saç ekim işlemlerinin doktor denetiminde yapılması önemli"

Dr. Özgehan, Saç ektirmek isteyenlerin saç ektireceği yerlerin hastane veya cerrahi işlem yapabilen klinik olmasına, doktor denetiminde işlemin yapılıyor olmasına da dikkat çekti. Rezidans ve apartman katlarında birçok merkez var ama bize gelen 2.seans hastaların çoğu önceki ekimle alakalı muhatap bulamıyorlar. Bu yüzden kliniklerin kurumsal olmasının önemli olduğunu vurguladı. Dr. Muhammet Özgehan'ın 2015 yılında Ankara'da kurduğu Tripaaesthetic Saç Ekim Merkezi de en başarılı saç ekim kliniği arasında yer alıyor. Kullandığı FUE teknolojisi tekniği ile danışanların hayallerini gerçekleştiriyor. Yılda yaklaşık yarım milyon kişinin saç ekimi için geldiği Türkiye'de, Dr. Muhammet Özgehan bu kişilerin tercih ettiği ilk adresler arasında bulunuyor.