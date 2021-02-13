1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dr. Özgehan, dünyanın en iyi 100 doktoru arasında

Dr. Muhammet Özgehan, Doktorların Seçimi Derneği (Doctor's Choice Awards Association) tarafından 2020 yılında tüm dünyada "En İyi 100 Doktor" oylamasında dereceye girerek, Türkiye'den seçilen tek Türk doktoru oldu.
 13 Şubat 2021 20:16
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Dr. Muhammet Özgehan, merkezi ABD'de bulunan Doktorların Seçimi Derneği'nin doktorların oylarıyla her yıl seçtiği, ''En iyi 100 Doktor 2020'' listesinde ''Dünya'nın en iyi 100 Doktoru'' arasına girdi. Saç dökülmesi, saç hastalıkları ve saç ekimi cerrahisi alanında 2002 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Dr. Muhammet Özgehan, 2015 yılında Tripaesthetic markasını kurdu. Alanında eğitim almış tecrübeli kadrosu ile güvenin adresi olan Dr. Muhammet Özgehan, aynı zamanda Trichology (Saç ve Saçlı Deri Hastalıkları) Derneğinin de kurucu başkanı. Özgehan, halen kendi kliniğinde saç hastalıkları tanısı, tedavisi, mikro cerrahi FUE, FUT ve DHI saç ekimi uygulamaları yapıyor.

"Biz saç ekimi alanında dünyadaki en iyi ülkeyiz"

Tüm Dünya'da meslektaşlarımın kullandığı oylarla seçilmem ve bu ödülle onurlandırılmam beni çok gururlandırdı diye konuşan Dr. Muhammet Özgehan, "2020 yılında Doctor's Choice Awards'tan yani Amerika'da doktorlara puan veren örgütten ilk 100 doktor arasında yer almak ülkemizin saç ekim cerrahisinde dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olduğunu da göstermiş oldu. Doctor's Choice Awards ödülünü almak bize şunu kazandıracak; ülkemizden bir markanın daha çıkması gerekiyor. Biz saç ekimi alanında dünyadaki en iyi ülkeyiz. Çok iyi doktor markalarına da sahibiz. Bu markalarımız arttıkça da uluslararası tercih ve bilinirliğimiz de artacak. Bu da bizim sağlık turizmi alanında ve pazarında önemli bir yer almamızı sağlayacak. Tüm Türk doktor arkadaşlara da uluslararası yarışmalara katılarak yeni marka değerleri oluşturmaları için önerilerde bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

"PRP tedavisi ile saç ekimi ameliyatlarında en yüksek oranda verim alınmasını sağlıyoruz"

Hastalarımızda yüzde 95'e yakın başarı oranına sahibiz diye konuşan Dr. Muhammet Özgehan sözlerine şöyle devam etti:

"Dünya ülkelerine nazaran uygun fiyat politikamızla da yurtdışı hastalarını cezbediyoruz. FUE ve DHI yöntemleriyle saç ekimi gerçekleştiriyoruz. Sakal ve vücut kıllarından donör toplayarak en imkansız görülen saçlarda da başarılı sonuçlar alıyoruz, böylelikle daha gür ve daha doğal saçlar elde ediyoruz. Ayrıca PRP tedavisi ile saç ekimi ameliyatlarında en yüksek oranda verim alınmasını sağlıyoruz. Estetik bir müdahale olarak kabul edilen saç ekimi, ülkemizin en iddialı olduğu alan olarak gösteriliyor. Saç ekim sektörü, ülke ekonomisine büyük katkılar sağlıyor. Türkiye'de çok iyi saç ekim uzmanı var ve hepsi de birbirinden başarılı. Ülkemiz de sektörü daha da domine ediyor."

"Saç ekim işlemlerinin doktor denetiminde yapılması önemli"

Dr. Özgehan, Saç ektirmek isteyenlerin saç ektireceği yerlerin hastane veya cerrahi işlem yapabilen klinik olmasına, doktor denetiminde işlemin yapılıyor olmasına da dikkat çekti. Rezidans ve apartman katlarında birçok merkez var ama bize gelen 2.seans hastaların çoğu önceki ekimle alakalı muhatap bulamıyorlar. Bu yüzden kliniklerin kurumsal olmasının önemli olduğunu vurguladı. Dr. Muhammet Özgehan'ın 2015 yılında Ankara'da kurduğu Tripaaesthetic Saç Ekim Merkezi de en başarılı saç ekim kliniği arasında yer alıyor. Kullandığı FUE teknolojisi tekniği ile danışanların hayallerini gerçekleştiriyor. Yılda yaklaşık yarım milyon kişinin saç ekimi için geldiği Türkiye'de, Dr. Muhammet Özgehan bu kişilerin tercih ettiği ilk adresler arasında bulunuyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
UNESCO'dan Türk bilim insanı Dr. Özlem Türeci'ye övgü
12 Şubat 2021 22:51		 Yargıtay üyesi İsa Çelik: Tehlike bitmedi
11 Şubat 2021 11:09
İstanbul polisinden yetim-öksüz çocuklara kışlık kıyafet
10 Şubat 2021 23:37		 CERN'deki çalışmalarıyla Türk kadınına örnek oluyor
10 Şubat 2021 19:25
Kadın PÖH'ler nöbette: Karlı dağlar onlara emanet
10 Şubat 2021 16:25		 Sağlık memuru 35 yıl içtiği sigaranın pişmanlığını yaşıyor
09 Şubat 2021 23:35
Sahte ilaç pazarına Türk kimyagerin keşfi dur diyecek
09 Şubat 2021 22:02		 Veteriner hekimler, her gün kilometrelerce yol katediyor
09 Şubat 2021 20:36
Çocukluk hayalini gerçekleştiren 'Hilal kaptan' birinci kaptan olacağı günü bekliyor
08 Şubat 2021 13:28		 İmam, öğrenciler ile kariyer yapanları çevrim içi buluşturuyor
07 Şubat 2021 17:06
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:14 - Öğretmenin sonradan engelli olması memuriyet statüsünü etkiler mi?00:10 - Selçuklu mirası Alanya00:01 - 14 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları23:56 - ABD Başkanı eski Donald Trump, oylama sonucu aklandı23:52 - Mahir Ünal: TÜİK verilerini muhalefet itibarsızlaştırıyor23:50 - Sosyal medya hesaplarınız taklit yöntemiyle kapanabilir
23:46 - Ambulans sürücüsü Feride: 2 kez darp edildim23:24 - İkinci el araç piyasasında düşüş sürüyor23:01 - 2 milyon liralık dolandırıcılık yapan sahte polisler yakalandı22:58 - Dolmuşta unutulan 10 bin lirayı sahibine teslim etti22:54 - Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı22:42 - Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da kar yağışı başladı
22:34 - Fatmanur Altun'un Clubhouse hesabı askıya alındı22:25 - Tiftik alımına bu yıl 'İngiliz modeli' geliyor22:19 - Karantinada çevrim içi müzik derslerine ilgi arttı22:17 - AK Parti'li Özkan'dan 'yeni anayasa' açıklaması22:10 - Çiçekçilerden yüzde 700 kar! 2.5 liraya alıp 20 liraya satıyorlar
21:57 - Yetersiz anne sütü alımı, alerjiyi tetikleyebiliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Uzay Programı ve 2023 yılında 'Ay'a gitme hedefi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenin sonradan engelli olması memuriyet statüsünü etkiler mi?
Selçuklu mirası Alanya
14 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yanlış avlakta doğru av olmaz 2
kısır döngü 2
sarmal 5
Sezen Aksu 1
magmaya inmek 1
2023'te aya gitmek 2
İkilemek 1
seçim barajı 3
telefon fiyatlarının yüzde yüz düşmesi 9
yetkileri kötüye kullanmak 1
SON İLANLAR
Çankırı Çerkeş SYDV 4 Geçici 4 İşçi Alacak
Trabzon Arsin SYDV 1 İşçi Alacak
Tokat Reşadiye SYDV 20 İşçi Alacak
Tokat Erba SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Şanlıurfa Suruç SYDV 13 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Mutiş Gıda Tarım ve Hayvancılık Geçici 25 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 44 İşçi Alacak
Mardin Artuklu SYDV Geçici 7 İşçi Alacak
Manisa Köprübaşı SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam