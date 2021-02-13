Başkan Savran, 50 kişiye balon turu hediye edecek
|13 Şubat 2021 21:15
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Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, kentteki kayadan oyma tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir ve Nevşehir Kalesi'nin fotoğrafını paylaşan 50 kişiye sıcak hava balon turu hediye edeceğini bildirdi.
Savran, sosyal medya hesabından Kayaşehir'in tanıtım videosunu takipçilerinin beğenisine sundu.
Takipçilerine çağrıda bulunan Savran, "Haydi dostlar, çekilişimiz var. 13-20 Şubat'ta, Nevşehir Kalesi ve Kayaşehir'imizin en güzel fotoğrafını çekip videonun altına yorum şeklinde paylaşan 50 şanslı kardeşimize, Kapadokya'nın güzelliklerini gökyüzünden gözlemleyebileceği balon turu hediye ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Haydi dostlar çekilişimiz var.Mehmet Savran (@mehmetsvrn5050) February 13, 2021
13 -20 Şubat tarihleri arasında,
Nevşehir Kalesi ve Kayaşehirimizin en güzel fotoğrafını çekip videonun altına yorum şeklinde paylaşan 50 şanslı kardeşimize, kapadokyanın güzelliklerini gökyüzünden gözlemleyebileceği balon turu hediye ediyoruz. pic.twitter.com/nIoB5dWlnZ
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