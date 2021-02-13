Yarım milyonluk aracı çalmışlardı: Geri getirdiler
|13 Şubat 2021 21:31
|+Aa- Yazdır
Bursa'da bir oto galerinin camını kırarak 500 bin lira değerindeki otomobili çalan hırsızlar, 3 gün sonra aracı geri getirdi. Oto galerinin önüne aracı bırakan 2 şüpheli, kaçarak kayıplara karıştı.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Karaman Mahallesi'nde 3 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sanayi Caddesi üzerinde bulunan bir oto galerinin alarmı çaldı. Alarm üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, galerinin camının kırık olduğunu fark ederek iş yeri sahibine haber verdi. Güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelilerin galeride bulunan 500 bin lira değerindeki lüks otomobili çaldıklarını görüp, soruşturma başlattı.
3 gün sonra aracı geri getirdiler
Yaşanan olayın ardından kimliği henüz belirlenemeyen 2 şüpheli, 3 gün sonra gece saatlerinde yarım milyonluk aracı oto galerinin önüne geri getirdi. Aracı çalışır halde bırakan 2 şüpheli, koşarak kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde iş yerine gelen galeri işletmecisi gözlerine inanamazken durumu polis bildirdi. Polis ekiplerinin, şüpheliyi yakalamak için soruşturması devam ediyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|2 milyon liralık dolandırıcılık yapan sahte polisler yakalandı
13 Şubat 2021 23:01
|Kayseri'de çıkan kavgada 2 öğrenci bıçakla yaralandı
13 Şubat 2021 19:06
|14 yaşındaki Nesibe'den 13 gündür haber alınamıyor
13 Şubat 2021 18:10
|İdris öğretmen yatağında ölü bulundu
13 Şubat 2021 15:11
|Ümraniye'de mahallelinin iki çocuğu kurtarma seferberliği
13 Şubat 2021 14:44
|Baraja uçan kamyonette ölen 3 kişinin cenazeden döndükleri ortaya çıktı
13 Şubat 2021 14:28
|Sosyal Koruma Kalkanı kapsamındaki yardım ve destekler 53 milyar liraya yaklaştı
13 Şubat 2021 13:36
|Samsun'da tramvayların yaya ve araçlara çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı
13 Şubat 2021 13:35
|Muğla'da yalnız yaşayan kadın evinde çıkan yangında öldü
13 Şubat 2021 13:34
|Başkentte bir kişi silahla öldürülmüş şekilde bulundu
13 Şubat 2021 13:00