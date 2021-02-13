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Meteoroloji'den 7 il için don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Çankırı ve Kırıkkale illeri için don uyarısında bulundu. Düzce'de sabah saatlerinde kısa süreli yağan kar yağışının ardından sıcaklık 10 derece birden azaldı.
 13 Şubat 2021 21:46
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Meteoroloji'den 7 il için don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Çankırı ve Kırıkkale illeri için don uyarısında bulundu. Düzce'de sabah saatlerinde kısa süreli yağan kar yağışının ardından sıcaklık 10 derece birden azaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz haftalarda hava sıcaklıklarının azalacağı, kar yağışının geleceğini açıklamasının ardından Düzce'de sabah saatlerinde kısa süreli kar yağışı oluştu. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, kent merkezinde çatılarda ve bazı bölgelerde beyaz örtü oluştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu sefer 7 şehir için don uyarısında bulundu. Özellikle çiftçilere yapılan uyarının ardından Düzce'de hava sıcaklıkları 10 derece birden azaldı. 12 Şubat Cuma günü en yüksek 12 derece ölçülen hava sıcaklıkları cumartesi günü en yüksek 2 derece en düşük ise -5 derece olarak ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise, "Yapılan son değerlendirmelere göre pazar gününden itibaren bölgemizin Düzce, Zonguldak, Bartın illerinin kıyılarında hafif; bu illerimizin iç kesimlerinde ve Bolu, Karabük, Çankırı, Kırıkkale illerimizde orta yer yer kuvvetli zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Düzce'de 14 Şubat Pazar günü hava sıcaklıklarının en yüksek 1 en düşük ise -4 derece olması bekleniyor.
İhlas Haber Ajansı
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