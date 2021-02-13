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Rusya'ya domates sevkiyatı 10 gün içinde başlayacak

Rusya'nın Türkiye'ye uyguladığı yıllık 200 bin ton domates kotası 2 ay önce dolunca, iki ülkenin karşılıklı görüşmelerinin ardından kota 50 bin ton daha artırıldı. 10 gün içinde Türkiye'den Rusya'ya domates sevkiyatı yeniden başlayacak.
 13 Şubat 2021 21:52
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Rusya'ya domates sevkiyatı 10 gün içinde başlayacak

Türkiye'de örtü altı yaş meyve ve sebze üretim alanlarının yüzde 42'sini elinde bulunduran Antalya, bu yönüyle örtü altı üretimin başkenti olarak da anılıyor. 150 bini aşkın çiftçisiyle yılın her döneminde meyve ve sebze üretimini sürdüren kentte sebze üretiminin yüzde 59'unu domates oluşturuyor. Domatesi hem iç piyasaya hem de yurt dışına gönderen Antalyalı üreticiler, iç piyasaya göre ihraç ürünlerinden daha çok kazanç sağlıyor.

İhracat ülkeleri arasında ilk sırada yer alan Rusya, Türkiye ile 2015 yılı kasım ayında uçak düşürülmesi nedeniyle yaşadığı siyasi kriz sonrasında Türk domatesine ambargo kararı alıp, 2 yıl sonra yıllık kota uygulayarak yeniden domates almaya başladı. 1 Kasım 2017 tarihinde 100 bin ton olarak belirlenen kota, Türk ihracatçılarının kısa sürede kotayı doldurması ve Ankara'nın girişimleriyle önce 150 bin tona, 7 Mart 2020 tarihinde ise 200 bin tona çıkarıldı. İhracatçıların 200 bin kotayı da 2020'nin kasım ayı sonunda doldurmasının ardından Rusya'ya domates gönderimi bu aya kadar durdurulmuştu.

Kotanın yeniden artırılması için iki ülke yetkililerinin görüşmelerinin ardından kotanın 50 bin ton daha artırılması kararlaştırıldı. Antalya milletvekilleri ile yaptığı görüşmelerin ardından kotanın artırıldığı haberini aldığını belirten Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, "Domates soframızın olmazsa olmazı durumda. Antalya olarak hem Türkiye'yi hem de dünyayı doyuracak güce sahibiz. Heyetler arası anlaşmalar ile 10 güne kadar yeniden domates göndermeye başlayacağız" dedi.

'İHRACATLA BİRLİKTE ÜRETİCİ DE KAZANACAK'

Şu anda domatesin fiyatının toptancı halinde 2.80 lira olarak satıldığını da belirten Alp, ihracatın önünün açılmasıyla çiftçinin yeniden toparlanacağını ve para kazanmaya başlayacağını ifade etti. İç piyasada tüketilen domatesten gelen gelirin üreticinin maliyetini karşılamadığını ifade eden Alp, sözlerini şöyle tamamlandı:

"Fidenin tanesi 4.5 lira, 25 kiloluk gübrenin fiyatı 400 lira, 1 kiloluk ilacın fiyatı 1000 lira. Çiftçi bu girdilerle bir şey kazanamıyor. Destek olunuyor ama yeterli değil. İhracatla birlikte üretici de kazanmaya başlayacak."
DHA
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