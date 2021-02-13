Fatmanur Altun'un Clubhouse hesabı askıya alındı
TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Altun, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı.
|13 Şubat 2021 22:34
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun, Clubhouse hesabının askıya alındığını duyurdu.
Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Başkanı olan Altun, konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.
Altun, paylaşımında şunları söyledi:
Hesabı askıya alındı
"Clubhouse'da bugüne dek sadece 3 odada konuştum. Temalarım: Sevinçleri ortaklaştırmak, birbirimizle konuşabilmek, sanal linç ve gençleri/çocukları bu linçlerden koruma.
Hesabım askı oldu. Şunu anladım ki; Burası Cesur Yeni Dünya ve burada en devrimci eylem kardeşlik vurgusu."
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