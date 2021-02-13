Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da kar yağışı başladı
|13 Şubat 2021 22:42
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İstanbul'da beklenen kar yağışı bazı bölgelerde başladı.
Anadolu Yakası'nda Beykoz, Ümraniye, Üsküdar, Avrupa Yakası'nda Taksim, Kağıthane, Sultangazi, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü ve Silivri'de kar etkili oluyor. Bazı bölgelerde ise yağış tipi şeklinde görülüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediye ekipleri, tuzlama araçlarıyla önlem alarak, belirlenen noktalarda hazır bekletiliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelerde, Marmara Bölgesi genelinde akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olmasının beklendiği bildirilmişti.
Kırklareli ve Tekirdağ'da beklenen kar yağışı başladı.
Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Tekirdağ'ın yüksek kesimleri beyaza büründü.
Belediye ekipleri buzlanmaya karşı kent merkezinde hazır bekletiliyor. Bu arada Tekirdağ'ın Malkara, Şarköy, Çorlu ve Hayrabolu ilçelerinde de kar yağışı etkili oluyor.
Kırklareli'nde de kar yağışı başladı.
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