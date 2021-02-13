Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
Çanakkale'de akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle, Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.
|13 Şubat 2021 22:54
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Çanakkale'de akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle, Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Çanakkale Boğazı'nda yoğun kar ve fırtına nedeniyle görüş mesafesi düştü. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, Kuzey ve Güney yönlendiren boğaza giriş yapan gemi kaptanlarını telsizle uyararak boğazın çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu.
Kar yağışı ve fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtilirken, yerel feribot seferlerinde aksama bulunmadığı bildirildi.
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