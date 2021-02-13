İkinci el araç piyasasında düşüş sürüyor
|13 Şubat 2021 23:24
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Korona virüsün 2020 yılında ülkede görülmesinin ardından ikinci el araç fiyatlarında da artış yaşanmıştı.Kayseri'de galericilik yapan Ahmet Yurtlu, 2020'nin mart ayına kadar işlerinin iyi olduğunu ama pandeminin çıkmasıyla beraber düşüş yaşandığını kaydetti. İkinci el araç piyasasında geçen yıl yüzde 120 oranında fiyat artışının yaşandığını kaydeden Yurtlu, ikinci el araç piyasasında düşüşün halen devam ettiğini kaydetti.
Yurtlu, "Şu anda ikinci el araç piyasasında düşüş devam ediyor. 2020 yılında pandemi süreciyle yaşadığımız olaylarda geçen yılın ilk 2.5 ayında pandemi çıkana kadar işlerimiz iyiydi. Pandemiden sonra 3 aylık ciddi bir kesinti oldu. Daha sonra piyasanın açılmasıyla ciddi bir artış yaşandı. 2020 yılında yaşadığımız rekor fiyat artışları son 30-40 yılın en yüksek fiyat artışıydı. Yüzde 120'yi bulan fiyat artışları yaşandı. bu sebepten dolayı fiyatlar muazzam bir ivme kazandı. 100 bin TL'lik arabalar, 200-220 bin TL'ye kadar yükseldi. Her şeyin bir iniş ve çıkışı var. Fiyatlar normal olmayınca artık iş yolundan çıkmıştı. Bize gelen vatandaşlara 'Nasıl bir arabaya bakıyorsunuz' diye sorduğumuzda, binecek araç değil yatırım amaçlı araç alacaklarını söylediler. Döviz bürosundan döviz alır gibi araçlar alınmaya başlanmıştı. Durum böyle olunca bir şişkinlik oldu. O zaman vatandaşlarda kullanmayacakları araçları alınca ister istemez bir doygunluk yaşandı" ifadelerini kullandı.
Yurtlu, "2020 yılı ikinci el araçta çok zikzaklı bir yıldı. Bu seferde kasım ayından itibaren fiyatlar ciddi bir şekilde durağanlaştı. Bu durağanlıkla beraber fiyatların geriye doğru gittiğini izledik. O günden bu yana da durağanlık ve geriye gidiş devam ediyor. 4 aydır fiyatlar her gün geri çekiliyor. Vatandaşlar eski fiyatlara bakarak şimdi ki fiyatları kabul etmiyor. Bu durumda yapılacak bir şey yok. Fiyatların geri gelmesini de kabul etmemiz gerekiyor" dedi.
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