14 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
|14 Şubat 2021 00:01
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1- Fransa'da Müslümanları hedef alan yeni yasa tasarısı karşıtı gösteri düzenlenecek.
(Paris)
2- Kosova'da erken genel seçim yapılacak.
(Priştine)
GÜNCEL
1- Vefat eden eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, öğle namazının ardından Fatih Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak.
(İstanbul/14.00)
2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
SPOR
1- Süper Lig'in 25. haftasında İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor, Atakaş Hatayspor-Aytemiz Alanyaspor, Göztepe-Medipol Başakşehir, Galatasaray-Kasımpaşa maçları yapılacak.
(Konya/13.30/Hatay/İzmir/16.00/İstanbul/16.00)
2- TFF 1. Lig'in 21. haftasına Beypiliç Boluspor-Giresunspor, Menemenspor-Aydeniz Et Balıkesirspor, Adanaspor-Adana Demirspor maçlarıyla devam edilecek.
(Bolu/13.30/ İzmir/16.00/Adana/19.00)
3- Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 23. hafta maçları yapılacak.
4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 19. hafta Birevim Elazığ İl Özel İdare-Nesibe Aydın maçıyla tamamlanacak.
(Elazığ/14.00)
5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 28. haftası Fenerbahçe Opet-Kuzeyboru, Sarıyer Belediyespor-Sistem9 Yeşilyurt, Beşiktaş-Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Nilüfer Belediyespor-VakıfBank, Çan Gençlik Kalespor-Türk Hava Yolları ve PTT-Galatasaray HDI Sigorta maçlarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/13.00/14.00/15.30/Bursa/13.00/Çanakkale/14.00/Ankara/17.30)
6- Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentindeki 2021 Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde mücadele eden milli takım kafilesi İstanbul Havalimanı'na inecek.
(İstanbul/07.00)
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