ABD Başkanı eski Donald Trump, oylama sonucu aklandı
6 Ocak'taki Kongre baskını nedeniyle azil istemiyle Senatoda yargılanan eski ABD Başkanı Donald Trump, oylama sonucu aklandı.
|13 Şubat 2021 23:56
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