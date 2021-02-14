'C vitamini ve çinko, yeni tip Kovid-19'a karşı yardımcı olmuyor'

JAMA Network Open dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, viral soğuk algınlığı ve griple mücadelede rüştünü ispatlamış olan C vitamini ve çinko, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı etkili değil.

Daily Mail'in aktardığına göre araştırmada, Kovid-19'a yakalanarak evde tedavi olan ve 214 yetişkinden oluşan 4 ayrı grup belirlenerek, bu hastalara yüksek dozda C vitamini, yüksek dozda çinko ya da her ikisi de verildi.

Bu arada dördüncü gruba ise ateş düşürücü ilaçlar verilerek dinlenmeleri ve su içmeleri söylendi, fakat belirtilen takviyelerin hiçbirini almadılar.

Bilim insanları, ilk 3 grupta Kovid-19 semptomlarının azaldığına ilişkin herhangi bir kanıt ortaya çıkaramadı.

Dahası, yüksek dozda takviyeler; bazı hastalarda mide bulantısı, ishal ve mide krampları gibi yan etkilere neden oldu.

Önceki araştırmalar, C vitamininin bir antioksidan olarak bağışıklık sistemini güçlendirmede çok önemli bir rol oynadığını ve soğuk algınlığının süresini çocuklarda yüzde 14, yetişkinlerde de yüzde 8 oranında kısalttığını göstermişti.

Bununla birlikte sağlık otoriteleri, C vitamininin, soğuk algınlığı semptomları başladıktan sonra alınması halinde herhangi bir etkisinin olmayacağını ifade etmişti.

Öte yandan çinkonun, hücrelerin enfeksiyonla savaşmasına yardımcı olabileceği belirtiliyor. Yapılan 13 ayrı çalışma, çinkonun soğuk algınlığının ilk belirtilerinin görüldüğü 24 saatte alınması halinde, hastalığın süresinin bir gün azaltılabileceğini ortaya çıkarmıştı.