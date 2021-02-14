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Halk Eğitim Merkezinde usta öğreticilik kadın, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Samsun'un İlkadım ilçesinde tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.
|14 Şubat 2021 02:45
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Halk Eğitim Merkezinde usta öğreticilik yapan Mihrican E. (46) ile mühendis olan eşi Oğuz Kağan E. (51) arasında Ulugazi Mahallesi'ndeki evlerinde tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Oğuz Kağan E, eşini boğazından bıçakladıktan sonra 112'yi arayarak olayı haber verdi.
Ardından babaannesinin yanında kalan lise son sınıf öğrencisi oğlunun yanına giden Oğuz Kağan E, olayı anlattıktan sonra tekrar evine dönerken polis ekiplerince gözaltına alındı.
Eve giden polis ve sağlık ekipleri, Mihrican E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kadının cesedi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Çiftin İstanbul'daki bir üniversitenin tıp fakültesi bölümünde öğrenim gören bir kızları da olduğu öğrenildi.
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