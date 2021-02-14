Sıkıştırdıkları araç sivil polis aracı çıktı

Olay, Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde Acıpayam istikametine seyir halinde olan 48 VM 301 plakalı otomobil sürücüsü A.Y. ve yolcu konumunda bulunan arkadaşları N.A. ile Ü.A. tehlikeli hareketlerde bulunduğu sırada sivil polis aracını sıkıştırdı.

Otomobili sıkıştırdıkları sırada polis olduğunu anlamayan gençler otomobilden indikten sonra sivil polisler ile karşılaşınca şaşkına döndü.

Sokağa çıkan 3 gence 9 bin 450 TL idari para cezası uygulandı

Otomobilde bulunan 3 gencin kimlik kontrolleri yapıldıktan sonra bölgeye trafik polisi ekibi çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri otomobil ile ilgili işlemlerini gerçekleştirmesinin ardından, polis ekipleri tarafından 3 genç sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı tutanak tutuldu.

"Ben çıkarım"

Gazetecilerin 'neden sokağa çıktınız?' sorusuna ise, içlerinden biri "Ben çıkarım kardeşim" şeklinde cevapladı.

Polis ekipleri tarafından yapılan işlemlerinin ardından 3 gence sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal etmekten dolayı toplamda 9 bin 450 TL idari para cezası uygulanırken, gençler evlerine gönderildi.