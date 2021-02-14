'TÜSİAD Başkanı 21 yıl önce, günde bir saat elektrik kesintisine razıyız, demişti'
"Bundan 21 yıl önce TÜSİAD Başkanı Erkut Yücaoğlu, Türkiye'nin sanayi üretiminin, ihracatının aksamaması için 'Programlı kesinti yapılacaksa ona da varız. Herkes bilsin ki, 1 saat elektrik olmayacaksa, bunu da kabul edebiliriz.' demişti."
|14 Şubat 2021 03:32
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Sosyal medyada @Tamgacioglu adlı hesaptan paylaşımlarda bulunan "Nafi Faik Tamgacı" Türkiye'nin elektrik üretiminde geldiği noktayı paylaştı.
2000 yılında dönemin TÜSİAD Başkanı Erkut Yücaoğlu'nun, Türkiye'nin sanayi üretiminin, ihracatının aksamaması için "Programlı kesinti yapılacaksa ona da varız. Herkes bilsin ki, 1 saat elektrik olmayacaksa, bunu da kabul edebiliriz." dediğini hatırlatan "Nafi Faik Tamgacı"nın paylaşımları şu şekilde:
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