İki öğretmenden acı haber
Aydın'da bir süredir kanser tedavisi gören iki eğitimci aynı gün yaşamını yitirdi. Ölüm haberi eğitim camiasını yasa boğdu.
|14 Şubat 2021 03:55
|+Aa- Yazdır
Aydın'da bir süredir kanser tedavisi gören iki eğitimci aynı gün yaşamını yitirdi. Sultan Abdülhamid Han Meslek Lisesi Müdürü Hacer Kıvanç Eryılmaz (50), tedavi gördüğü kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Eryılmaz'ın ölüm haberinden kısa bir süre sonra eğitimcileri üzen ikinci ölüm haberi de geldi.
ÖZEL BİR OKULDA ÖĞRETMENDİ
Aydın'da ki özel bir okulda Türkçe Öğretmeni olarak görev yapan 34 yaşındaki Neslihan Eda Arı da kanser nedeniyle genç yaşta yaşamını yitirdi.
Arı'nın 3 yıldır pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumduğu öğrenildi. Her iki öğretmenin ölümü, eğitim camiasını üzdü.
8 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
14 Şubat 2021 23:51
|Kütahya ve Balıkesir'de kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu
14 Şubat 2021 23:35
|İstanbul için yarından itibaren kuvvetli kar uyarısı yapıldı
14 Şubat 2021 23:05
|17 günlük evliyken doğum gününde eşi şehit oldu
14 Şubat 2021 22:21
|Polisle manava giden kadın arasında ilginç diyalog
14 Şubat 2021 22:15
|Kaza sonrası yola savrulan lahanaları polis topladı
14 Şubat 2021 22:05
|Yazar Demir Özlü hayatını kaybetti
14 Şubat 2021 21:17
|Aşı sonrası hafif yan etkilere karşı neler yapılabilir?
14 Şubat 2021 20:18
|'Siyah altın'ın tozu ebru sanatına yeni bir soluk kattı
14 Şubat 2021 20:13
|Oyuncak sevgisiyle ulaşım araçlarının minyatür ustası oldu
14 Şubat 2021 20:12