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Meteorolojiden 'yoğun kar' uyarısı: 30 cm'yi bulacak

Yağışların; Marmara ile Batı Karadeniz'de yoğun kar (kıyılarda 5 ila 15 cm, iç kesimlerde 15-20, yüksek kesimlerde 20-30 cm) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
 14 Şubat 2021 06:45
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz ile Eskişehir, Çankırı, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara ve Batı Karadeniz'de yoğun kar, İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzeybatı kesimlerde kuzeydoğu yönlerden, güney, iç ve doğu bölgelerde güney yönlerden orta kuvvette, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli (30-50 km/sa), Marmara, Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların; Marmara ile Batı Karadeniz'de yoğun kar (kıyılarda 5 ila 15 cm, iç kesimlerde 15-20, yüksek kesimlerde 20-30 cm) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI; Yağışların; İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI; Rüzgarın; Göller Yöresi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güney yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa), Marmara, Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında kuzeydoğu yönlerden yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Memurlar.Net
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