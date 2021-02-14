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'Taahhüt' şartıyla serbest kalma dönemi

İfadesi alınıp serbest bırakılmak üzere mesai saatleri dışında yakalanan kişiler, makul sürede adli makamlara başvurmayı taahhüt etmeleri şartıyla, kolluk tarafından serbest bırakılabilecek.
 14 Şubat 2021 07:05
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'Taahhüt' şartıyla serbest kalma dönemi

Adalet Bakanlığının da aralarında bulunduğu beş Bakanlığın hazırladığı İnsan Hakları Eylem Planı'nda, ifade süreçleriyle ilgili önemli düzenlemeler yer alıyor. Edinilen bilgilere göre, ifadesi alınıp serbest bırakılmak üzere mesai saatleri dışında yakalanan kişiler, makul sürede adli makamlara başvurmayı taahhüt etmeleri şartıyla, kolluk tarafından serbest bırakılabilecek.

7 GÜN 24 SAAT İFADE

Soruşturma süreçlere uluslararası standart getirilmesi hedeflenen ve kişi özgürlüğünün kısıtlanmasını önleyecek bu uygulama sayesinde, şüphelilerin nezarette kalma süresi kısalacak. Ayrıca, adliyelerde ifade alma işlemleri 7 gün 24 saat esasıyla yapılacak. Yine, adli kontrol tedbiri ile diğer bazı koruma tedbirlerinin yanlış veya haksız uygulanması halinde bu uygulamadan mağdur olan kişiye tazminat ödenmesi imkanı getirilecek. Bunların yanı sıra, iddianame ile tanık ve müştekiler hakkında çıkarılan zorla getirilme kararları, ilgiliye mesaj yoluyla da bildirilebilecek.

YAŞLILARA KOLAYLIK

Ayrıca, engelli ve yaşlıların adli süreçlerini kolaylaştıracak önemli düzenlemeler yer aldığı öğrenildi. Engelliler, yaşlılar ve yatağa bağımlı hastalara ilişkin adli süreçler, adliyelere gelmeden, bulundukları yerlerden doğrudan ya da görüntülü iletişim teknolojileri kullanılarak yürütülebilecek. Yine, adliye binaları da dahil olmak üzere, tüm kamu binalarının, engelli ve yaşlı dostu haline getirilecek. Bunların yanı sıra, maddi durumu elverişli olmayan vatandaşların da adli süreçlerinin kolaylaştırılması için e-Devlet üzerinden başvuru imkanı verilecek.

KISIM KISIM GELECEK

İnsan Hakları Eylem Planı'nın önümüzdeki günlerde açıklanması planlanıyor. 9 amacı ve bu amaçların ayrı ayrı 49 hedefi bulunan İnsan Hakları Eylem Planı'nın faaliyete geçirilmesi sürecinde 128 kanunda değişiklik yapılacak. Söz konusu kanun değişikliklerinin Meclis'e kısım kısım getirileceği ifade ediliyor.

"SON SÜREÇTEYİZ"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, eylem planıyla ilgili olarak "Sadece yargı, adalet anlamında değil, toplumun her alanında, her kesiminde insan ve haklarını nasıl geliştiririz, bunlarla ilgili ekonomi çevreleri ile sivil toplum kuruluşları ile konuştuk, siyasi partilerle Meclis'te ilgili komisyonlarla bir araya geldik. Herkesi dinledik. 1,5 yıl sonrasında bunun sunumlarını da yaptık, hem MYK'de hem yetkili organlarda sunumları da yapıldı ve çok kabul gördü. Son takvim açıklama sürecindeyiz, yakında kamuoyuyla, milletimizle bunlar paylaşılacak. Daha özgürlükçü bir eylem planını ortaya çıkaracağız" demişti.

EBRU KARATOSUN

Türkiye
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