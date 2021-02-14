EBA'da teneffüste oyun turnuvası

Dünya salgının gölgesinde zorlu bir yılı geride bırakırken, insanların evde kalma süresinin artması, oyun sektörüne yaradı. Özellikle sokağa çıkma yasağıyla evlere hapsolan gençler online teneffüslerde bile zamanını oyun oynayarak geçirmeye başladı. MMOFPS türü PC ve bilgisayar oyunu Zula ile Türkiye'de ve dünyada 30 milyon oyuncu sayısına ulaşan yerli oyun şirketi InGame Group CEO'su Genco Alp, pandemi ile evde geçirilen zamanın dijital içeriğe dönüştüğünü belirterek "Çalışan kesim yolda kaybettiği yaklaşık iki saati evde değerlendirmeye başladı. Dolayısıyla insanların sosyal medya, film ve dizilere olan ilgisi arttı. Özellikle her sokağa çıkma yasağı, dijital içeriklerde patlamaya yol açıyor diyebilirim. Bu dönemde oyun sektörü sinema ve müzik endüstrisinin toplamından daha fazla büyüdü. Dijital yayın platformları tarihinin en yüksek abone sayılarına ulaşırken özellikle MOBA, strateji, FPS gibi gündelik mobil oyun türleri popülerliğini koruyor" dedi.

ON DAKİKADA BİNLERCE KİŞİ GİRİYOR

Pandemi döneminde Zula'ya olan ilginin de arttığına dikkat çeken Alp, "Günlük aktif kullanıcı sayımız yüzde 20 fazlalaşırken aylık kazandığımız yeni kullanıcı sayısı ise yüzde 15'lik bir artış gösterdi. Bunda uzaktan eğitimin rolü büyük oldu. Öyle ki, öğrenciler teneffüs arasında bile oyun oynuyor. Online derslerdeki 10 dakikalık teneffüs arasında Zula oynayanların sayısı bir anda binlerce kişi artıyor. On dakika sonra tekrar azalıyor. Tabii biz bunların öğrenci olduğunu anlıyoruz. Ayrıca geçen yıl mayıs ayında oyun severlerin beğenisine sunduğumuz Zula Mobile oyunu da kısa sürede 7 milyondan fazla indirilme oranına ulaşarak Türkiye'de en çok oynana oyunlar arasına girdi" ifadelerini kullandı.

BUZ DAĞININ ALTI GÖRÜNDÜ

Yaşanan bu gelişmelerin daha başlangıç olduğunu dile getiren Alp şunları kaydetti: Mobil oyun pazarında özellikle ABD pazarına yönelik geliştirilen hypercasual ve casual oyunlar, Türk oyun sektörüne ciddi başarılar getirdi. Peak Game ve Gram Game bunun en güzel örneği. Buz dağının ucu göründü. Altında çok daha büyüğü var. Yeni dönemde bu başarıların artmasını ve başka pazarların da öne çıkmasını bekliyorum. Türkiye'de oyun geliştirici şirket sayısı 239 ve ben 2021 yılında küçük ve orta ölçekli birçok yeni oyun firmasının kurulacağını, son iki senede kurulanların ise oyunlarını hızla lanse etmeye başlayacaklarını öngörüyorum.

EVLİLİK TEKLİFİ ALIYORUZ

Zula'ya yönelik hem yurt içi hem de yurt dışından evlilik teklifi aldıklarını anlatan Alp, "Niyetimiz satıp gitmek değil. Doğru kişi ile evlilik yapmayı düşünüyoruz. Ortaklık yoluyla güçlerimizi birleştirerek daha iyi noktaya gelebiliriz" ifadelerini kullandı.

GLOBAL OYNUYOR

Genco Alp, sadece Türkiye'de değil, yeni dönem hedefleri hakkında ise şu bilgileri verdi: Üç kıtada, 10 bölgede, 11 farklı dille hizmet veriyoruz. Güney Amerika, Avrupa ve MENA bölgesindeyiz. Önümüzdeki dönemde Kuzey Amerika'ya açılacağız. Berlin'de bir ofisimiz var. 2021 Zula PC için atılım yılı olacak. PC oyunun yanı sıra 2021'de Zula Mobile'in lansmanını gerçekleştireceğiz. Yeni oyunlarımız da olacak. 2021'in sonu, 2022'nin başında lanse edeceğiz. Hedefimiz grup olarak uluslararası alanda başarı kazanmak. Ayrıca 2020 yılı için Turquality programına hazırlanıyoruz. Elimizde bir değer var. Bunu daha iyi noktaya götürmek istiyoruz. Unicorn iddialı bir söylem ama niçin olmasın? Derin sularda yüzmek konusunda ciddi bir ihtirasımız var" dedi.

KADINLAR ÖZEL e-SPOR LİGİ KURDU

Genco Alp, Zula markasında en fazla yatırım yapan marka olduklarını belirterek "Kadınlar özel e-Spor ligimiz var. Türkiye'de tek, dünyada ise sayılı liglerden biri. Üç hafta önce ödüllü turnuva sistemini hayatı geçirdik. Her saat her dakika istediğiniz şekilde turnuvaya katılabiliyorsunuz. Burada katılımcılara sponsorlar aracılığıyla pizza, kulaklık, mouse ve klavye gibi hediyeler ya da puan dağıtıyoruz. Aslında e-Spor'un halı sahasını kurduk. 2021 hedefimiz e-Spor'u altyapıya indirmek" dedi.

TÜRKİYE'NİN TANITIMINA KATKI SAĞLIYOR

Yüzde 100 yerli bir oyun olan Zula, Türkiye'nin tanıtımına da büyük katkı sağlıyor. Oyunda Nemrut haritası, Safranbolu Evleri, Mardin haritası gibi tarihi dokusu olan yer veriliyor. Ayrıca Cumali karakteriyle Çukur dizisini oyuna taşıyan Zula'da yeni dizi sürprizleri olacak.

Ömer Temür İSTANBUL