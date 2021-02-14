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CHP'li başkan, hem JES'e karşı çıktı, hem de pay almak için ilk o başvurdu

 14 Şubat 2021 07:14
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CHP'li başkan, hem JES'e karşı çıktı, hem de pay almak için ilk o başvurdu

CHP'li başkan, hem jeotermal enerjiye karşı çıktı, hem de pay almak için ilk o başurdu

Aydın'da CHP'li Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, ilçedeki jeotermal enerji santraline (JES) karşı yapılan eylemleri organize ederken diğer taraftan santralden gelecek parayı almak için de acele etti. Atay, "santralden belediyelere ayrılan zorunlu pay" olan 2 milyon lirayı almak için başvuran ilk kişi oldu.

Aydın'da birçok ilçeye jeotermal enerji santrali kurulması yönünde çalışmalar yürütülüyor. Bu ilçelerden birisi de Efeler ilçesi. CHP, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Aydın şubesi tarafından organize edilen eylemlerle, çalışmalar engellenmek isteniyor. Aralarında Milletvekili Bülent Tezcan'ın da olduğu CHP'liler sık sık protesto gösterilerine katılıyor. Bu gösterilerin kadrolu katılımcılarından birisi de Efeler ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Fatih Atay. Belediye Başkanı Atay, iddialı açıklamalarla projeye karşı çıkıyor.

EYLEMLERDE EN ÖN SIRADAYDI

Protestocularla iç içe görüntüler veren Atay konuşmalarında, "Toprağımızı, incirimizi, zeytinimizi istiyoruz. Santralin zararsız olduğu propagandası yapılıyor. Öyleyse bu şirketlerin evlerini biz yapalım gelsinler aileleri ve çocuklarıyla birlikte jeotermal santrallerinin içinde otursunlar bakalım. Madem zararsız, madem kanser etmiyor buyursunlar gelsinler otursunlar" gibi ifadeler kullandı. Bunlarla yetinmeyen Atay, "Ben insanlığa zarar veren bütün jeotermallere karşıyım. Biz çevreye zarar veren şirketlere ruhsat verdirmemeye çalışıyoruz. Biraz daha jeotermal enerji santralı kurarlarsa biz öleceğiz, kanser olacağız. Birileri çok para kazanacak diye biz ölmek zorunda mıyız?" açıklamasını da yaptı.

İKİ KATINI VERELİM DEFOLUP GİTSİNLER

CHP'li Başkan Atay bu açıklamalarına yenilerini de ekledi. Yerel televizyonlarda katıldığı programlarda moderatörün, "Jeotermal enerji santrallerinin (JES) yıllık cirolarından belediyelere para aktarılacakmış. Efeler Belediyesi de 2 milyon lira alacakmış" hatırlatması üzerine rest çeken Atay, "Efeler Belediyesi olarak 2 değil 4 milyon lirayı biz onlara verelim, şirketlerini kapatıp gitsinler" karşılığını verdi.

İLK MÜRACAAT EDEN BELEDİYE

Ancak Atay'ın tüm çıkışlarının tiyatro olduğu ortaya çıktı. CHP'li Başkan'ın JES'lerden aktarılacak parayı almak için Aydın Valiliği'ne başvuru yapan ilk isim olduğu iddia edildi. Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Başkanı Ufuk Şentürk de iddiayı doğruladı. Bugüne kadar eylem ve söylemleri ile kamuoyunda kendini JES'lere karşı gibi gösteren CHP'li Başkan Atay'ı tutarsız davrandığını iddia eden Şentürk, "Aydın'da dört ilçede jeotermal santraller var. Efeler Belediyesi'ne iki milyon olarak bir pay düşecek. Biz bunu açıkladığımızda Atay, defolup gitmemizi söyledi. Ancak biz öğrendik ki müracaatlara başladığında valilikten bu parayı ilk talep eden belediye Efeler. Madem parayı istemiyorlar Temmuz'da ödemeler başlayacak. Bekleyip görelim" dedi.

Ayşe Mine Alioğlu

Yeni Şafak
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