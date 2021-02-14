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Kentsel dönüşümde hak sahiplerine mali kolaylık

Kentsel dönüşümde banka kredisi faiz destekleri yeniden düzenlendi. Buna göre hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere sağlanacak faiz desteklerinde, kredi anapara tutarı için belirlenen üst limitler artırıldı
 14 Şubat 2021 07:30
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Kentsel dönüşümde hak sahiplerine mali kolaylık

Milliyet'ten Duygu Erdoğan'ın haberine göre; Kentsel dönüşümü hızlandıracak yeni teşvikler arka arkaya gündeme alınıyor. Bu kapsamda kendi konutunu dönüştürmek ve güçlendirmek isteyenlere bankalarca kullandırılan kredi tutarı üst limiti artırıldı. Daha önce 125 bin lira olarak uygulanan kredi limiti artık 200 bin lira seviyesine çıkarıldı. Yeni limitin, kendi konutunu dönüştürmek isteyenler için çok önemli bir orana geldiğini belirten uzmanlar, bu sayede kentsel dönüşümde hızlı bir adım daha atıldığını belirtiyor.

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülecek karara göre, hak sahipliği bazında destek sağlanacak kredi anapara tutarı için üst limit, 'güçlendirme kredisi'nde 50 bin liradan 80 bin liraya, 'konut yapım', 'konut edindirme', 'iş yeri yapım' ve 'iş yeri edindirme' kredilerinde ise 125 bin liradan 200 bin liraya yükseltildi. Bir hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı da 625 bin liradan 1 milyon liraya çıkarıldı.

Mali kolaylık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kentsel dönüşümü hızlandıracak kararın vatandaşlara mali kolaylıklar getirdiğine dikkat çekti. Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Binasını dönüştürecek hak sahibi vatandaşlarımızın bankalardan kullanacağı krediyi 125 bin TL'den 200 bin TL'ye, toplam kredi tutarını 625 bin TL'den 1 milyon TL'ye yükselttik. Bina güçlendirme kredisini de 50 bin TL'den 80 bin TL'ye çıkardık. Yapılarını kentsel dönüşüm kapsamında yenileyen vatandaşlarımız için KDV indiriminden sonra attığımız bu yeni adımla ülkemizin tamamında deprem dönüşüm sürecini daha da hızlandırarak vatandaşlarımızı sağlam ve güvenli yuvalara kavuşturmak için çalışmaya devam edeceğiz."

Tahliyeden sonra 1 yıl

Krediden, konutlarını yeniden inşa etmek isteyen hak sahipleri, riskli yapılarda en az 1 yıl oturan kiracı veya sınırlı ayni hak sahipleri, konutu riskli yapı olarak tespit edilen ve farklı bir konut almak isteyen malikler yararlanabiliyor. Söz konusu destekten faydalanılabilmesi için gayrimenkulün riskli alanda bulunması veya riskli yapı olduğunun teknik raporlarla tespit edilmiş olması gerekiyor. Ayrıca bina anlaşma ile tahliye edilmiş olmalı. Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, kentsel dönüşüm ve güçlendirme kredisinden faydalanabilmek için tahliye tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde bankaya başvurmak gerektiğini söyledi. Bu gelişmeler sayesinde binasını yeniletmek ve güçlendirmek isteyenler için büyük avantajlarla dolu bir sürecin başladığını dile getiren Kiraz, hızlı bir ivme yakalanacağını söyledi.

16 milyar TL kaynak sağlandı

Türkiye'de kentsel dönüşüm çalışmaları 2019 son çeyreğinden bu yana 'Kentsel Dönüşüm Eylem Planı' çerçevesinde yürütülüyor. Türkiye'de 28.6 milyonu aşan konutun yaklaşık 6.7 milyonu riskli durumda iken, 1.5 milyon konut ise acil koduyla dönüştürülüyor. Bunun için 2023 yılı sonuna kadar çalışmaların tamamlanması öngörülüyor. Bakan Murat Kurum'un 2020 yıl sonunda verdiği bilgilere göre, kentsel dönüşüm kapsamında hak sahiplerine kira yardımı, faiz desteği, vergi, harç ve ücret muafiyetleri sağlanırken, bu kapsamda Türkiye genelinde toplamda 4 milyar 565 milyon lira kira yardımı yapıldı. Hak sahiplerine 147 milyon 998 bin lira kredi faiz desteği verildi. Noter harcı, tapu harcı, damga vergisi gibi vergi harç ve ücretlerden de muafiyet sağlanıyor. Toplamda 16 milyar lira kaynak kullanıldı.

KDV % 1 oldu

Ocak ayı sonunda ise vatandaşlar tarafından imar artışı olmadan kendisi bedel karşılığı yaptıracağı dönüşüm işlerinde yüzde 18 olan KDV, yüzde 1'e düşürülmüştü. Ayrıca Kanun kapsamında riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde taşınmaz maliklerine 18 ay kira desteği ile harç muafiyetleri sunuluyor.
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