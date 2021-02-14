Lokanta ve kafeler için 'ödüllü' formül
|14 Şubat 2021 07:55
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Geçen kasım ayında vakaların yeniden tırmanışa geçmesiyle alınan tedbirler kapsamında kapatılan kafe ve restoranlar isyanda. Yaklaşık 4 aydır iş yapamayan esnaf, belli kurallar çerçevesinde ekmek kapılarının açılmasını istiyor.
Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre; Sağlık Bakanlığı da yeni bir formül üzerinde çalışıyor. İşte o formülün detayları:
KURALLARA UYAN ŞEHRE ÖDÜL
Dünyada aşı üretimi hala istenilen seviyede olmadığından tedbirlere uymak sadece Türkiye için değil, tüm dünya için şart. Bu dönemde il ya da ilçeler bazında daha az vaka ve ölüm olan yerlerde kısıtlamalar azaltılacak. Buna İl Hıfzıssıhha kurulları karar verecek. Bir il ya da ilçede vaka sayıları ve ölüm oranları azalmışsa, kurallara uyan halk ödüllendirilecek. Böylelikle şehirler veya ilçeler daha çok kendini koruyacak önlemlere başvuracak. Vaka sayıları azalan illerde öncelikli olarak lokanta ve kafeler açılacak.
EĞİTİM İÇİN DE ARAYIŞ VAR
Yüz yüze eğitim konusunda ise üniversitelerin talebi üzerinde çalışma yürütülüyor. İngiltere'den gelen mutant virüsün etkisi şu ana kadar 238 kişide, Güney Afrika mutantı ise 20 kişide görüldü. Bu mutantların sayısının artmaması için üniversitelerde yüz yüze eğitim konusu biraz daha ağırdan alınıyor. 'Üniversiteleri mayısta açalım ağustosa kadar açık kalsın' önerisi bulunuyor. Bir öneri de teorik derslerin online, pratik derslerin yüz yüze olması şeklinde. Tüm bu öneriler tartışıldıktan sonra karara bağlanacak.
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