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İkinci yarı yıl yarın başlıyor! Köy okulları yüz yüze eğitime hazır

18 milyona yakın öğrenci için 2020-2021 eğitim-öğretim döneminin ikinci yarıyılı yarın başlıyor. Köy okullarında yarın itibarıyla yüz yüze eğitim başlayacak.
 14 Şubat 2021 08:12
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18 milyona yakın öğrenci için 2020-2021 eğitim-öğretim döneminin ikinci yarıyılı yarın başlıyor. Köy okullarında yarın itibarıyla yüz yüze eğitim başlayacak. İllerdeki öğrenciler ise online eğitimle ikinci yarıyıla merhaba diyecek. 1 Mart'tan itibaren de ilkokulların tamamı ve 8 ile 12'nci sınıflar yüzyüze eğitime başlayacak.

Köy okulları okul idarecileri, öğretmen ve hizmetlilerin çalışmalarıyla yüz yüze eğitime hazır hale getirildi. Okullarda dezenfeksiyon, temizlik ve tadilat çalışması yapıldı. Okullarda öğrenciler arasında 1-1.5 metre sosyal mesafe sağlanacak şekilde düzenlemeler gerçekleştirildi. Öğrenciler ateşlerinin ölçülmesi ve maske verilmesinin ardından sınıflarına girerek, kendileri için ayrılan sıralara oturacak. Maske, eldiven gibi atıklar için tıbbi atık kutuları yerleştirildi. Belirlenen noktalara dezenfektanlar yerleştirildi. Sınıfların düzenli olarak doğal havalandırılması için düzenlemeler yapıldı.

FEDAKAR ÖĞRETMENLER

Van'ın Muradiye ilçesinde ikili eğitim yapılan 211 öğrencili Otlakbaşı İlkokulu'nda, öğrencilerin okula gelirken üşümesine gönülleri elvermeyen 11 öğretmen, 4 ay önce temelini attıkları 4 derslikli ek binayı tamamlayarak yüz yüze eğitime hazır hale getirdi. Öğrencilerin üşümesine üzülen öğretmenler tekli eğitime geçmek için kendi imkanları ve hayırseverlerin desteğiyle okula ek bina yaptırmaya karar verdi. Kaymakamlık, Muradiye Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de katkısıyla ek binayı tamamlayan öğretmenler, okul tabelasını asarak camları sildi, sıraları yerleştirdi, sınıfları süsleyerek öğrencilerine kavuşacakları günü beklemeye başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu "Fedakar meslektaşlarımız aralarında para topladı. Hayırseverlerden de destek aldılar" dedi. Öğretmenlerden Emrah Çay ise "Heyecanla öğrencilerimize kavuşacağımız günü bekliyoruz" diye konuştu.

OKULU SÜSLEDİLER

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Gerce Mahallesi'nde bulunan 6 derslikli Şehit Bülent Demirkaya İlkokulu'nda, 15 Şubat'ta öğrencilerin yüz yüze eğitime başlayacak olmasının mutluluğu yaşanıyor. Hijyenik bir ortam için tüm okul baştan aşağı temizlenirken, sınıflara öğretmen ve öğrencilerin kullanacağı kolonya ve maskeler konuldu, birçok alana da dezenfektan cihazı yerleştirildi. Okulun bakım, onarım ve boya çalışmaları gerçekleştirildi. Okul Müdürü Yeşim Köse Yiğit ile öğretmenler de hasret kaldıkları öğrencilerine bazı sürprizler hazırladı. Okul koridorları ve sınıflar, Türk bayrağı ve balonların da yer aldığı rengarenk malzemelerle süslendi. Yiğit, "Tüm çalışmalarımızı tamamladık, biz hazırız. Heyecanla onları bekliyoruz" dedi. Sınıf öğretmeni Ercan Kenar ise "Öğrencilerimize kavuşacağız. Onun için okulumuzu süsledik" diye konuştu.

OKULUM TEMİZ BELGESİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) iş birliğinde düzenlenen program çerçevesinde okulların yüzde 98'i "Okulum Temiz" belgesi için başvurdu. Ağustos 2020'den bu yana okulların yüzde 98.2'sini oluşturan 49 bin 361 okula belge verildi.

CEYDA KARAASLAN - Hüseyin KAÇAR
Sabah
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