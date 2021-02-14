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Gemiciler böyle kurtarıldı: 8 adımda dünyaya örnek operasyon

Ankara, 15 denizcimizin kurtulması için ilk andan seferberlik ilan etti. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla çalışma grubu kuruldu. Bölgedeki Türk büyükelçileri devreye girdi. MİT sahaya ekip yolladı. Korsanların para talebini yabancı sigorta şirketi karşıladı. Takas ormanda gerçekleşti
 14 Şubat 2021 08:22
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Gine Körfezi'nde rehin alınan 15 Türk gemicinin Nijerya'da serbest bırakılması tüm Türkiye'de büyük sevinç yarattı. SABAH, 8 adımda gerçekleştirilen film gibi kurtarma operasyonunun detaylarına ulaştı:

1- Başkan Erdoğan devreye girdi, çalışma grubu kurulması talimatı verdi.
2- Bölgedeki Türk büyükelçilikleri işbirliği içinde çalışmaya başladı.
3- Şirketin Almanya temsilciliği ile haydutlar arasında görüşmeler yapıldı.
4- Dışişleri Bakanlığı koordinesinde bir heyet Gabon'a gitti.
5- Gemi sahibi şirket ile birlikte çalışıldı, MİT sahaya bir ekip gönderdi.
6- Takas ormanlık alanda gerçekleştirildi.
7- Eş zamanlı olarak rehineler, yerellerden oluşan aracılara teslim edildi.
8- Vatandaşlar, aracılar tarafından ormandan çıkarılarak büyükelçilik önüne getirildi.

SABAH'a konuşan uzmanlara göre, gemicilerin 20 günde kurtarılması benzer olaylarla karşılaştırıldığında başarılı bir süreç yönetimi işletildiğini gösteriyor. Öte yandan 15 gemici, Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği'ne ulaştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "15 denizcimizin ülkemize dönüş yolculuğu başlıyor. Ailelerinizle birlikte sizi bekliyoruz" dedi.

BETÜL USTA

Sabah
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