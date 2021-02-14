Muhtarların masası icra tebligatlarıyla dolu
|14 Şubat 2021 08:30
|+Aa- Yazdır
CHP Genel Başkan Yardımcısı, Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın Denizli'de ziyaret ettiği muhtarların masalarının üzerinin yüzlerce icra tebligatı ile dolu olduğu görüldü.
Altıntop Mahallesi Muhtarı Tülay Sücüllü, "4 bin nüfuslu mahallede 3 aydan bu yana bini aşkın icra tebligatı birikti. Mahallenin dörtte biri icralık. Maske cezaları da var. Suç ve Ceza adlı bir tiyatronun içinde gibiyim. Mimarlar, mühendisler, şirketler, sigortalarını ödeyemeyenler var. Aylardır alınmayan tebligatlar birikti" dedi.
Karaca da, "İcra dairelerindeki dosya sayısı 23 milyona ulaştı. Tüketici kredisi ve kredi kartı borcu bir yılda yüzde 44 artarak 820 milyar TL'ye ulaştı. Yakın izlemedeki krediler ise 360 milyar liraya çıktı" diye konuştu.
Yavuz ALATAN
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Çanakkale Boğazı 23 saat sonra gemi trafiğine açıldı
14 Şubat 2021 22:00
|Ortodoks kilisesi definecilerin talanına uğradı
14 Şubat 2021 19:19
|Uzungöl'ün çevresi yapılardan arındırılarak, yeşil olacak
14 Şubat 2021 17:40
|Türbe yol ortasında kaldı: Görenler durup dua ediyor
14 Şubat 2021 14:50
|İki ilde daha yüz yüze eğitim başlamadan kar engeline takıldı
14 Şubat 2021 14:42
|Minik ikizlerin kapı açma numarası şoke etti
14 Şubat 2021 13:40
|Gündüzü ayrı gecesi ayrı güzel: Varda Köprüsü
14 Şubat 2021 11:12
|Bu çiçeği koparmanın cezası 80 bin lira oldu
14 Şubat 2021 08:50
|CHP'li başkan, hem JES'e karşı çıktı, hem de pay almak için ilk o başvurdu
14 Şubat 2021 07:14
|Edirne'de kar yağışı başladı
13 Şubat 2021 20:57