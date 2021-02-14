1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bu okul çok akıllı! Türkiye'de ilk oldu

Türkiye'nin önde gelen okullarından bir tanesi olan İstanbul Atatürk Fen Lisesi, eğitim kalitesi kadar okul binasıyla da göz kamaştırıyor. Kendi elektriğini üreten, yağmur suyunu depolayıp kullanan ve 9 büyüklüğünde depreme dayanıklı olan lise, Türkiye'nin LEED Platinum Sertifikası'nı alan ilk okul oldu.
 14 Şubat 2021 09:00
+Aa- Yazdır
Bu okul çok akıllı! Türkiye'de ilk oldu

Türkiye'deki ikinci fen lisesi olarak 1982 yılında kurulan İstanbul Atatürk Fen Lisesi'nin binası depreme dayanıklı hale getirilmesi ve ihtiyaçları daha iyi karşılaması için 2018 yılının şubat ayında yıkıldı. Öğrenciler bir buçuk dönem Kadıköy Lisesi'nde eğitimlerine devam etti. Eylül 2019'da yeni binasıyla eğitim öğretime başlayan okul, Türkiye'de en yüksek puanla öğrenci alan okullardan biri.

Hürriyet'ten Abdullah Şanlı'nın haberine göre; geçtiğimiz günlerde enerji ve çevre dostu mimari yapılara verilen LEED Platinum Sertifikası'nı almaya hak kazanan okul, kendi elektriğini üretiyor, yağmur suyunu biriktirip kullanıyor ve 9 büyüklüğünde depreme dayanabiliyor.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "Böylesine çevreci, böylesine üretken, kendi enerjisini kendi içerisinde bütünleştirebilen bir okulda yetişecek öğrenciler bu ülkenin umudu olacak. Belki buradan ülkemizin geleceğini kuracak çok yönlü önünü açacak bilim insanları yetişecek" diyor.

1- KENDİ ELEKTRİĞİNİ ÜRETİYOR

Atatürk Fen Lisesi'nde 605 adet güneş paneli bulunuyor. Her biri 265 watt enerji üreten ve okulun çatısını baştan sona kaplayan paneller sayesinde saatte 145 kilowatt elektrik üretiliyor. Ayrıca hareket ettikçe elektrik üreten asansörlere sahip olan okul, ortalama 300 bin lira olan yıllık elektrik giderlerini kendisi karşılamış olacak. Yaz mevsiminde güneş enerjisinden daha çok faydalanacak okul, ekstra gelir de elde edecek.

2- YAĞMUR SUYU BİRİKTİRİYOR

Atatürk Fen Lisesi'nde gri ve siyah su toplama depoları da oluşturuldu. 5. Murat Av Köşkü olarak da anılan 40 dönümlük tarihi ve yeşil bir alanda yer alan okul, yağmur suyu ve atık suları da heba etmiyor. Kurulan özel sistemle filtrelenen bu sular bahçe sulaması ve rezervuarlarda kullanılıyor.

3- TEMİZ HAVA SİSTEMİ VAR

Okuldaki tüm sınıflara havalandırma sistemi de kuruldu. Derslik ve laboratuvarlarda kirli hava belli bir seviyenin üstünde çıktığında karbondioksit ölçüm cihazları alarm veriyor. Pencerelerin üzerindeki aparatlardan otomatik olarak içeriye temiz hava doluyor ve içerideki hava temizleniyor.

4- 9 DEPREMİNE DAYANIKLI

Her an gelebileceği konuşulan İstanbul depremi öncesi özellikle okul binalarında güçlendirme ve yenileme çalışmaları da yapılıyor. Atatürk Fen Lisesi de bu kapsamda en güvenli okullardan bir tanesi. 9 büyüklüğüne kadar meydana gelebilecek bir depreme dayanıklı olan okulda herhangi bir yıkılma riski bulunmuyor.

NEDİR

LEED, Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından oluşturulmuş ve geliştirilmiş dünyada ve Türkiyede'de kabul edilen ve tüm yapı türleri için geçerli olan yeşil bina sertifikasyon sistemidir.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
15 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Eyüpsultan'da lisenin spor salonunun çatısı çöktü
14 Şubat 2021 22:51		 Öğretmenler, okula yaptırdıkları ek binayı 15 Şubat'a yetiştirdi
13 Şubat 2021 15:36
Meslek lisesi öğrencileri köy okulları için seferber oldu
11 Şubat 2021 22:10		 Öğretmenler, öğrencilerine kavuşacakları günü bekliyor
11 Şubat 2021 21:54
Köy okulu öğretmenleri öğrencileri şiirle karşılayacak
11 Şubat 2021 14:57		 Uluslararası yarışmalarda dereceye giren 312 öğrenci ve okulları
11 Şubat 2021 11:00
Köy okulları yeniden yüz yüze eğitime hazırlanıyor
10 Şubat 2021 18:58		 Köy okulları yüz yüze eğitime hazırlanıyor
09 Şubat 2021 15:03
Okulda yapıp satıyorlar, geliri ile de ihtiyaç sahibi öğrencilere destek oluyorlar
07 Şubat 2021 11:21		 Meslek lisesinden 4 ayda 3 milyon liralık ciro
07 Şubat 2021 10:16
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:02 - 15 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları00:01 - Emekli olduktan sonra ek gösterge artarsa emekli aylığı da artar mı?00:00 - Sayın Cumhurbaşkanımız gençlerin tek umudu sizsiniz23:59 - Memurlara özel %15 ekstra indirim23:54 - Gara'da, paramotor kaçmaya çalışan 3 PKK'lı, etkisiz hale getirildi23:51 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
23:35 - Kütahya ve Balıkesir'de kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu23:05 - İstanbul için yarından itibaren kuvvetli kar uyarısı yapıldı22:51 - Eyüpsultan'da lisenin spor salonunun çatısı çöktü22:38 - Çankırı'da engelli ve hamile kamu personeli izinli sayılacak22:36 - Cep telefonları 'muhtemel kanserojen' kaynağı22:31 - İstanbul ve 17 ilde yüz yüze eğitime kar engeli
22:25 - Japonya, Pfizer-BioNTech aşısını onayladı22:21 - 17 günlük evliyken doğum gününde eşi şehit oldu22:15 - Polisle manava giden kadın arasında ilginç diyalog22:12 - İngiltere Başbakanı: Aşılamada dönüm noktasına ulaştık22:05 - Kaza sonrası yola savrulan lahanaları polis topladı
22:00 - Çanakkale Boğazı 23 saat sonra gemi trafiğine açıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Uzay Programı ve 2023 yılında 'Ay'a gitme hedefi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sayın Cumhurbaşkanımız gençlerin tek umudu sizsiniz
Emekli olduktan sonra ek gösterge artarsa emekli aylığı da artar mı?
15 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
başaşağı video konferans 1
sen kimseyi sevemezsin 1
göreslemek 2
bakış açısı 1
göz kararı 2
herkesin kendine müslüman olması 1
Sözlük yazarlarının meslekleri 3
Japonya'da 7,3 büyüklüğünde deprem 6
hafize ana 1
dizi izlerken dizi hakkında soru cevaplamak 1
SON İLANLAR
Çankırı Çerkeş SYDV 4 Geçici 4 İşçi Alacak
Trabzon Arsin SYDV 1 İşçi Alacak
Tokat Reşadiye SYDV 20 İşçi Alacak
Tokat Erba SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Şanlıurfa Suruç SYDV 13 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 44 İşçi Alacak
Mardin Artuklu SYDV Geçici 7 İşçi Alacak
Manisa Köprübaşı SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kastamonu Küre SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam